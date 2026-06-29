Подорожание проезда в Кировоградской области явилось следствием сложных экономических обстоятельств и необходимости сохранения транспортной сети в Новоукраинке, сообщает Politeka.

Соответствующее решение приняли члены исполнительного комитета городского совета после рассмотрения расчетов, предоставленных частным предпринимателем Игорем Ревенко.

Он обслуживает пять из шести утвержденных городских маршрутов. Перевозчик обосновал необходимость подорожания проезда в Кировоградской области существенным ростом стоимости горючего и запчастей.

Именно это делало дальнейшую работу по старым убыточным тарифам. Сначала предприниматель предлагал установить цену на уровне 40 гривен за одну поездку, однако в ходе обсуждений был найден компромиссный вариант.

Согласно обнародованным данным, подорожание проезда в Кировоградской области на территории Новоукраинки происходит поэтапно. Первое изменение цен произошло в мае.

Стоимость билета тогда выросла до 30 гривен. А с 1 июня пассажирам приходится платить уже 35 гривен за поездку в одну сторону.

Мэр Александр Коренный в общении с журналистами объяснил, что ранее жители платили 25 гривен. По его словам, такой шаг был крайне трудным, однако альтернативой могла стать полная остановка сообщения.

Глава общества привел примеры других городов региона, таких как Малая Виска, Добровеличковка или Помичная, где общественные перевозки фактически отсутствуют.

Важным аспектом остается работа коммунального сектора, поскольку один из маршрутов в городе обслуживает муниципальный транспорт. Там билет стоит около 15 гривен.