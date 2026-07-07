Подорожание проезда в Кировоградской области вступило в силу в Новоукраинке после решения исполнительного комитета о поэтапном обновлении стоимости автобусных перевозок , сообщает Politeka.

Перед принятием изменений местные власти провели консультации с перевозчиками, депутатами и представителями общины. Вместо однократного резкого повышения был выбран постепенный механизм, который должен смягчить финансовую нагрузку для пассажиров.

Первый этап уже был реализован. Теперь поездка городскими маршрутами стоит 30 гривен вместо предыдущих 25.

Автоперевозчики объясняют пересмотр стоимости ростом расходов на горючее, ремонт автобусов, закупку комплектующих и техническое обслуживание транспорта. Также на себестоимость влияют более сложные логистические процессы и общее удорожание эксплуатации подвижного состава.

В этом контексте подорожание проезда в Кировоградской области называют компромиссным решением, позволяющим поддержать стабильную работу маршрутной сети без резкого увеличения нагрузки на жителей общины.

В ходе обсуждения часть участников выступала за более медленное внедрение новых расценок, в то время как другие поддержали именно поэтапный формат просмотра.

В то же время, для отдельных категорий граждан сохранен льготный проезд. Речь идет, в частности, об участниках боевых действий и семьях погибших военнослужащих, для которых предусмотрено возмещение средств из местного бюджета.

Дальнейший пересмотр стоимости зависит от экономической ситуации, цен на топливо и расходов, необходимых для обеспечения стабильной работы общественного транспорта.

В городских властях отмечают, что в дальнейшем ситуацию будут анализировать с учетом экономических показателей и потребностей пассажиров.

Источник: persha.kr

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