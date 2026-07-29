Новый график движения транспорта в Запорожье будет введен с 28 июля из-за ремонтных работ и ликвидации последствий вражеских обстрелов, пишет Politeka.net.

Временные изменения коснутся нескольких троллейбусных и трамвайных маршрутов, а отдельные ограничения будут действовать до 2 августа.

Как сообщили в « Запорожэлектротрансе », троллейбус №9 с 28 июля будет курсировать по измененной схеме. Маршрут организуют от улицы Седова до Запорожской площади по проспекту Соборному. В то же время автобус №97 будет работать без изменений и в соответствии с действующим расписанием.

Существенные корректировки также касаются трамваев №3 и №16. Из-за продолжения работ на подстанции «Александровская-1», выполняемые «Запорожьеоблэнерго», ежедневно с 03:00 до 13:00 не будет двигаться на отрезке от площади Транспортной до конечной остановки «Вокзал Запорожье-I».

В это время вагоны будут следовать альтернативной схеме через Университетскую улицу, Центральный рынок и площадь Воли, после чего будут возвращаться на привычное направление в сторону торгового центра «Украина».

Новый график движения транспорта в Запорожье предусматривает изменения и для троллейбусов №8 и №14. Они будут временно не курсировать между остановками «Автовокзал» и «Школа №70». Маршрут №14 будут обслуживать машины с автономным ходом, в то время как другой транспорт будет следовать от остановки «Набережная» до «Вокзала Запорожье-I».

Для маршрута №8 конечными на время проведения работ станут Запорожская площадь и «Вокзал Запорожье-I». Такая схема будет действовать до завершения ремонтных мер на объекте энергетической инфраструктуры.

Городские службы призывают пассажиров заранее учитывать временные изменения при планировании поездок. Это поможет избежать задержек и выбрать самый удобный маршрут к месту назначения.

Источинк: Запоріжелектротрансі

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