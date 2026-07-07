Подорожчання проїзду в Кіровоградській області набуло чинності в Новоукраїнці після рішення виконавчого комітету про поетапне оновлення вартості автобусних перевезень, повідомляє Politeka.

Перед ухваленням змін місцева влада провела консультації з перевізниками, депутатами та представниками громади. Замість одноразового різкого підвищення було обрано поступовий механізм, який має пом’якшити фінансове навантаження для пасажирів.

Перший етап уже реалізували. Відтепер поїздка міськими маршрутами коштує 30 гривень замість попередніх 25.

Автоперевізники пояснюють перегляд вартості зростанням витрат на пальне, ремонт автобусів, закупівлю комплектуючих і технічне обслуговування транспорту. Також на собівартість впливають складніші логістичні процеси та загальне подорожчання експлуатації рухомого складу.

У цьому контексті подорожчання проїзду в Кіровоградській області називають компромісним рішенням, яке дозволяє підтримати стабільну роботу маршрутної мережі без різкого збільшення навантаження на жителів громади.

Під час обговорення частина учасників виступала за повільніше впровадження нових розцінок, тоді як інші підтримали саме поетапний формат перегляду.

Водночас для окремих категорій громадян збережено пільговий проїзд. Йдеться, зокрема, про учасників бойових дій та родини загиблих військовослужбовців, для яких передбачене відшкодування коштів із місцевого бюджету.

Подальший перегляд вартості залежатиме від економічної ситуації, цін на пальне та витрат, необхідних для забезпечення стабільної роботи громадського транспорту.

У міській владі зазначають, що надалі ситуацію аналізуватимуть з урахуванням економічних показників і потреб пасажирів.

Джерело: persha.kr

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