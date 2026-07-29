Гуманитарная помощь пенсионерам в Днепропетровской области включает также товары первой необходимости.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области продолжает поступать в рамках программы Консорциума LINK, направленной на поддержку социально уязвимых категорий населения, особенно в общинах, наиболее пострадавших из-за войны, сообщает Politeka.net.

Инициатива охватывает людей, потерявших часть доходов или оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Прежде всего, поддержку оказывают жителям прифронтовых территорий, где потребность в такой помощи остается самой высокой.

Подать заявку могут внутренне перемещенные лица, граждане с инвалидностью, одинокие опекуны, многодетные семьи, а также домохозяйства, чье имущество получило повреждения из-за боевых действий. Для этих категорий предусмотрено приоритетное рассмотрение обращений.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области включает в себя продуктовые наборы длительного хранения и товары первой необходимости, которые помогают обеспечить базовые бытовые нужды.

Активнее всего программу реализуют в Криворожском, Никопольском и Синельниковском районах. Именно эти общины регулярно испытывают последствия обстрелов, поэтому остаются среди приоритетных направлений работы организаторов.

Представители Консорциума LINK отмечают, что главной целью проекта является не только материальная поддержка, но усиление устойчивости местных общин. Формат оказания помощи может корректироваться в зависимости от ситуации и доступных ресурсов.

Жителям региона рекомендуют следить за официальными сообщениями, ведь перечень общин, порядок подачи заявлений и условия участия могут изменяться в соответствии с текущими потребностями и развитием ситуации.

Источник: Angels of Salvation.

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