Подорожание проезда в Виннице не отразится на льготных категориях населения.

Подорожание проезда в Виннице вступит в силу с 1 августа, пишет Politeka.net.

С этого дня в общественном транспорте города начнут действовать новые тарифы, а выгодным способом оплаты останется использование проездных билетов.

Соответствующее решение приняли городские власти после пересмотра стоимости перевозок. Разовая поездка обойдется в 25 гривен. В то же время, пассажиры, пользующиеся абонементами, смогут платить от 15 до 17 гривен в зависимости от выбранного пакета.

Для владельцев персонализированной «Муниципальной карты виннитчанина» предусмотрели несколько вариантов проездных. Абонемент на 130 поездок в течение 30 дней стоит 1500 гривен для взрослых, 750 гривен для студентов и учащихся профессионально-технических заведений, а для школьников – 450 гривен.

Также доступен пакет на 80 поездок. Его стоимость составляет 1200 грн. для взрослых, 600 грн. для студентов и 360 грн. для школьников. Отдельно можно приобрести безлимитный проездной в месяц за 2250 гривен.

Для пользователей неперсонализированных карт установили другие расценки. Пакет на 130 поездок обойдется в 1725 гривен, на 80 — 1380 гривен, а безлимитный абонемент на 30 дней обойдется в 2600 гривен.

Подорожание проезда в Виннице, как отмечают в городском совете, не отразится на льготных категориях населения. Их перевозка и дальше будут финансировать из бюджета общины. Кроме того, для владельцев «Муниципальной карты винничанина» останется возможность бесплатной пересадки в течение 30 минут.

Ранее в Винницкой транспортной компании сообщали, что экономически обоснованная стоимость перевозок значительно выше. По расчетам предприятия, поездка в трамвае или троллейбусе должна стоить 34 гривны, а в автобусе — 41 гривну.

После доверенности городского головы Сергея Моргунова предложенные расчеты пересмотрели. В результате утвердили социально-ориентированный тариф, который должен помочь обеспечить стабильную работу общественного транспорта, поддерживать техническое состояние подвижного состава и сохранить качество перевозок для пассажиров.

Источник: Винницкий городской совет

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