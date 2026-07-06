Подорожание продуктов в Харькове наиболее заметно на товарах ежедневного спроса.

Подорожание продуктов в Харькове продолжает оказывать влияние на потребительский рынок, передает издание Politeka.

За последний месяц выросли средние цены на муку, пшеничный хлеб и патроный карп.

По актуальным данным мониторинга, упаковка пшеничной муки «Хуторок» весом 2 килограмма в настоящее время стоит в среднем 70,96 гривны. В разных торговых сетях стоимость отличается: в Novus товар продают за 67,92 гривны, а в Megamarket – за 74 гривны.

По сравнению с началом июня, средний показатель вырос на 1,41 гривны. Аналитики отмечают, что в последние недели ценники оставались почти неизменными после постепенного повышения.

Также подорожал пшеничный хлеб в вырезке весом 650 граммов. Пока его можно приобрести за 49,99 гривны, тогда как месяц назад средний уровень составил 48,99 гривны. Таким образом, прирост составил одну гривну.

В то же время, наиболее ощутимое увеличение зафиксировали в рыбном сегменте. Патраный карп в среднем стоит 374,50 гривны за килограмм. В Novus его реализуют за 359 гривен, тогда как в Megamarket – за 390 гривен.

Самое подорожание продуктов в Харькове наиболее заметно на товарах ежедневного спроса, ведь изменения коснулись сразу нескольких популярных категорий.

Специалисты отмечают, что дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации с поставками, сезонных факторов и ценовой политики торговых сетей. Если рыночные условия не изменятся, отдельные позиции могут и дальше постепенно дорожать.

Эксперты советуют покупателям следить за акционными предложениями, ведь они помогают частично компенсировать рост расходов.

Источник: Минфин

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Харькове: неожиданно возникла новая проблема

Также Politeka сообщала, Пенсионерам в Харьковской области пообещали новую денежную помощь: что о ней известно

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: кто примет участие