Подорожчання продуктів у Харкові найбільше помітне на товарах щоденного попит.

Подорожчання продуктів у Харкові продовжує впливати на споживчий ринок, передає видання Politeka.

За останній місяць зросли середні ціни на борошно, пшеничний хліб і патраного коропа.

За актуальними даними моніторингу, упаковка пшеничного борошна «Хуторок» вагою 2 кілограми нині коштує в середньому 70,96 гривні. У різних торговельних мережах вартість відрізняється: у Novus товар продають за 67,92 гривні, а в Megamarket — за 74 гривні.

Порівняно з початком червня середній показник зріс на 1,41 гривні. Аналітики зазначають, що протягом останніх тижнів цінники залишалися майже незмінними після поступового підвищення.

Також подорожчав пшеничний хліб у нарізці вагою 650 грамів. Наразі його можна придбати за 49,99 гривні, тоді як місяць тому середній рівень становив 48,99 гривні. Таким чином, приріст склав одну гривню.

Водночас найбільш відчутне збільшення зафіксували у рибному сегменті. Патраний короп у середньому коштує 374,50 гривні за кілограм. У Novus його реалізують за 359 гривень, тоді як у Megamarket — за 390 гривень.

Саме Подорожчання продуктів у Харкові найбільше помітне на товарах щоденного попиту, адже зміни торкнулися одразу кількох популярних категорій.

Фахівці зазначають, що подальша динаміка залежатиме від ситуації з поставками, сезонних чинників і цінової політики торговельних мереж. Якщо ринкові умови не зміняться, окремі позиції можуть і надалі поступово дорожчати.

Експерти радять покупцям стежити за акційними пропозиціями, адже вони допомагають частково компенсувати зростання витрат.

Джерело: Мінфін

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Харкові: несподівано з'явилася нова проблема

Також Politeka повідомляла, Пенсіонерам у Харківській області пообіцяли нову грошову допомогу: що про неї відомо

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: хто візьме участь