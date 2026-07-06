Прогноз погоды в Днепропетровской области на неделю с 7 по 13 июля помогает жителям строить свои планы.

Прогноз погоды в Днепропетровской области на неделю с 7 по 13 июля свидетельствует, что в ближайшие дни жителей региона ожидает неустойчивая погода с чередованием солнечных периодов, облачности и дождей, сообщает Politeka.

Теплее начало семидневного отрезка будет во вторник, когда воздух прогреется до +27 градусов, а осадков синоптики не прогнозируют.

В среду температура днем ​​будет около +23 градусов. Небо будет оставаться затянутым, а после обеда пройдет дождь, который прекратится к вечеру. Ветер будет слабым или умеренным.

В четверг погодные условия ухудшатся. В течение суток ожидаются обильные осадки, а дневные показатели не превысят +18 градусов. Подобная ситуация сохранится и в пятницу: дождь будет длиться почти весь день, лишь к вечеру его интенсивность постепенно уменьшится.

В выходные прогнозируется небольшое потепление. В субботу столбики термометров поднимутся до +22 градусов, кратковременный дождь возможен днем, после чего небо станет проясняться. В воскресенье максимальная температура достигнет +24 градусов, однако после обеда снова ожидаются осадки.

Новая рабочая неделя начнется с +25 градусов. В первой половине понедельника будет сухо, однако в дальнейшем будет облачно, а днем ​​и вечером возможен мелкий дождь.

Прогноз погоды в Днепропетровской области на неделю с 7 по 13 июля указывает на преобладание комфортной температуры без сильной жары, хотя почти вторая половина периода будет сопровождаться периодическими осадками. Поэтому жителям следует учесть изменчивый характер атмосферы при планировании поездок, работе на открытом воздухе или отдыхе.

Источник: Синоптик

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