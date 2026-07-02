Прогноз погоды на неделю с 3 по 9 июля в Днепропетровской области помогает жителям правильно планировать время.

Прогноз погоды на неделю с 3 по 9 июля в Днепропетровской области свидетельствует, что начало периода принесет сильную жару, однако уже по выходным погодные условия изменятся, передает издание Politeka.

Местами ожидаются грозы, дожди и снижение температурных показателей.

В четверг 3 июля день начнется ясным небом. После обеда будет облачно, однако осадки не прогнозируются. Максимальная температура составит +35 градусов.

В пятницу ситуация резко изменится. С утра возможен дождь, который днем ​​перейдет в сильный ливень с грозой. К вечеру интенсивность осадков уменьшится, а воздух охладится до +22.

В субботу станет заметно свежее. После полудня возможен кратковременный дождь, который завершится еще к вечеру. Дневной максимум будет составлять около +25.

Начало новой рабочей недели порадует солнечную погоду. В понедельник синоптики прогнозируют ясное небо без осадков, а столбики термометров поднимутся до +28.

Прогноз погоды на неделю с 3 по 9 июля в Днепропетровской области также указывает, что во вторник большую часть суток сохранится солнечная погода. Лишь к вечеру возможно увеличение облачности.

В среду после обеда ожидается дождь, который будет постепенно ослабевать ближе к ночи. Температура днем ​​будет около +26.

В четверг, 9 июля, облачная погода сохранится в течение суток. С середины дня прогнозируют небольшие осадки, а максимальные показатели не превысят +25 градусов.

В ближайшие дни принесут жителям региона контрастные погодные условия. После сильной жары атмосферные фронты принесут прохладу, а также несколько волн дождей разной интенсивности.

Источник: Синоптик

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Днепропетровской области: ряд проблем ударил по урожаю, какие трудности возникли

Также Politeka сообщала, Пересчет пенсий в Днепропетровской области: кому посчастливится получить больше.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.