Прогноз погоди в Дніпропетровській області на тиждень з 7 по 13 липня допомагає жителям будувати свої плани.

Прогноз погоди в Дніпропетровській області на тиждень з 7 по 13 липня свідчить, що найближчими днями жителів регіону очікує нестійка погода з чергуванням сонячних періодів, хмарності та дощів, повідомляє Politeka.

Найтеплішим початок семиденного відрізка буде у вівторок, коли повітря прогріється до +27 градусів, а опадів синоптики не прогнозують.

У середу температура вдень становитиме близько +23 градусів. Небо залишатиметься затягнутим, а після обіду пройде дощ, який припиниться ближче до вечора. Вітер буде слабким або помірним.

У четвер погодні умови погіршаться. Протягом доби очікуються рясні опади, а денні показники не перевищать +18 градусів. Подібна ситуація збережеться й у п'ятницю: дощ триватиме майже весь день, лише надвечір його інтенсивність поступово зменшиться.

На вихідних прогнозується невелике потепління. У суботу стовпчики термометрів піднімуться до +22 градусів, короткочасний дощ можливий удень, після чого небо почне прояснюватися. У неділю максимальна температура сягне +24 градусів, однак після обіду знову очікуються опади.

Новий робочий тиждень розпочнеться з +25 градусів. У першій половині понеділка буде сухо, однак надалі з'явиться хмарність, а вдень і ввечері можливий дрібний дощ.

Загалом Прогноз погоди в Дніпропетровській області на тиждень з 7 по 13 липня вказує на переважання комфортної температури без сильної спеки, хоча майже друга половина періоду супроводжуватиметься періодичними опадами. Тому мешканцям варто врахувати мінливий характер атмосфери під час планування поїздок, роботи на відкритому повітрі чи відпочинку.

Джерело: Синоптик

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