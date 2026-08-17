Украинцам стоит знать, какими будут графики отключения света в Николаевской области на 18 и 19 августа.

Названы адреса, где введены многочасовые графики отключения света в Николаевской области на 18 и 19 августа, пишет Politeka.net.

В определенное время энергетики будут проводить необходимые технические мероприятия, поэтому жителям отдельных домов придется временно остаться без электроэнергии. Продолжительность графиков отключения света в Николаевской области на 18 и 19 августа будет зависеть от конкретного населенного пункта и адреса.

По информации «Миколаївобленерго», 18 августа с 09:00 до 17:00 электроснабжение ограничат в селе Лугове. В график попали следующие адреса:

Квиткова — 1–21, 23;

Мыру — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 12Б, 13, 17, 18;

Молодижна — 1А, 1, 3–11, 13, 15–24, 26–47, 20А;

Морська — 1–7, 9, 11, 13, 15–19, 21–37, 39, 40, 42, 44–53;

Степова — 1–10;

Шкильна — 1А, 2, 3, 3А.

В тот же день, 18 августа с 08:00 до 17:00, плановые работы будут проходить в селе Березанка. Временные ограничения будут касаться следующих домов:

пров. Банкивськый — 1;

Мыру — 1, 2, 2А, 3–17, 17А;

Новосельська — 1/1, 1А, 1Б, 1, 11, 13Д, 15–24, 21В, 26–38, 37А, 40, 42, 44, 46;

Степова — 101.

На следующий день, 19 августа с 09.00 до 17.00, плановые работы проведут в селе Коблеве. Без электроснабжения временно могут остаться потребители по следующим адресам:

Автомобилистив — 1/1, 1/13, 1/15, 1/25, 1/3, 1/30, 1/32, 1/34, 1/36, 1/37, 1/38, 1/4, 1/8, 1/9, 1/35, 1/19, 1/23, 1/6, 1Б/Н, 2Б/Н, 8, 10, 12;

Курортный — 2, 27, 33/1, 39А, 39/3А, 41, 42А, 43А, 45/1, 45А, 46/2, 48, 49Ж, 49Г, 49А, 50Б/1, 51/1В, 51, 51Г, 39/12, 39/13, 39/16, 39/17, 39/25, 36, 43, 43/1;

Мыколаивська — 11/27А, 11, 11/2Б.

Также 19 августа с 09:00 до 17:00 плановые отключения коснутся села Анатоливка. В список адресов вошли:

Лугова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14;

Молодижна — 14;

Садова — 1А, 1Б, 1Д, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 25, 26, 29, 30, 31, 32;

Центральна — 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14–18, 24, 26А, 27, 28, 30, 32, 35, 39, 41–46, 44А, 48, 50, 54, 56.

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