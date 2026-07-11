Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницком рассматривается как один из способов обеспечить стабильную работу водоканала.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницком могут быть введены после завершения подготовки новых расчетов для централизованного водоснабжения и водоотведения, передает Politeka.

Над соответствующими документами работает коммунальное предприятие «Хмельницкводоканал».

В предприятии объясняют, что потребность в пересмотре возникла из-за существенного роста производственных затрат. Больше всего на себестоимость повлияли более дорогая электроэнергия, горючее, техническое обслуживание оборудования и содержание инженерных сетей.

По данным городских служб, последний раз стоимость услуг меняли в 2022 году. С этого момента она оставалась неизменной, хотя расходы предприятия постоянно увеличивались. Это привело к значительному разрыву между фактическими расходами и действующими расценками.

Отдельным вызовом остается накопившаяся разница между экономически обоснованной стоимостью и действующими ставками. По официальной информации, ее объем уже достиг около 265 миллионов гривен.

В профильных структурах отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницком рассматривают как один из способов обеспечить стабильную работу водоканала. Имеющихся поступлений недостаточно для полноценного ремонта оборудования, модернизации сетей и поддержки бесперебойного функционирования систем водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время для бытовых потребителей действуют тарифы 14,17 грн за кубометр водоснабжения и 13,22 грн за водоотвод. Обновленные расчеты пока не обнародованы, поскольку они проходят предусмотренные законодательством процедуры согласования.

Окончательное решение о возможном пересмотре стоимости услуг будет принято после завершения всех необходимых этапов и официального утверждения новых экономических расчетов.

Источник: ye.ua

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