Ограничение движения транспорта в Хмельницком связывается с модернизацией важного участка инженерной инфраструктуры.

Ограничение движения транспорта в Хмельницком продлили еще на три дня из-за реконструкции водопровода по улице Каменецкой, сообщает Politeka.

Временные изменения будут действовать с 8 по 10 июня на отрезке от перекрестка с улицей Подольской до Хмельницкого следственного изолятора в направлении Проскуровского Подполья. На этом участке дорожники и коммунальщики продолжат выполнение запланированных работ.

По информации патрульной полиции, для транспорта останутся недоступны средняя и крайняя левая полосы. Водителям советуют заранее учитывать изменения при планировании поездок и пользоваться альтернативными маршрутами.

Реконструкция стартовала еще 1 июня. Сначала завершение проекта ожидалось в течение недели, однако сроки пришлось продлить из-за необходимости выполнения полного комплекса технических мероприятий.

В коммунальном предприятии отмечают, что водопровод на Каменецкой эксплуатируется с 1976 года. За десятилетие работы сеть испытала значительную нагрузку из-за интенсивного автомобильного потока, что приводило к авариям и дополнительным затратам на обслуживание.

Именно поэтому ограничение движения транспорта в Хмельницком связывается с модернизацией важного участка инженерной инфраструктуры, обеспечивающей водоснабжение значительной части города.

В рамках проекта специалисты прокладывают 287 метров новой полиэтиленовой трубы диаметром 315 миллиметров, демонтируют шесть устаревших кирпичных колодцев и устанавливают современные железобетонные конструкции. Также предусмотрен установка новых люков с запорными механизмами.

После завершения реконструкции ожидается уменьшение рисков аварийных ситуаций, более стабильная работа сети и повышение надежности водоснабжения жителей города.

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