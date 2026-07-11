Підвищення тарифів на комунальні послуги в Хмельницькому розглядають як один зі способів забезпечити стабільну роботу водоканалу

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Хмельницькому можуть запровадити після завершення підготовки нових розрахунків для централізованого водопостачання та водовідведення, передає Politeka.

Над відповідними документами нині працює комунальне підприємство «Хмельницькводоканал».

У підприємстві пояснюють, що потреба у перегляді виникла через істотне зростання виробничих витрат. Найбільше на собівартість вплинули дорожча електроенергія, пальне, технічне обслуговування обладнання та утримання інженерних мереж.

За даними міських служб, востаннє вартість послуг змінювали у 2022 році. Відтоді вона залишалася незмінною, хоча витрати підприємства постійно збільшувалися. Це призвело до значного розриву між фактичними видатками та чинними розцінками.

Окремим викликом залишається накопичена різниця між економічно обґрунтованою вартістю й діючими ставками. За офіційною інформацією, її обсяг уже досяг приблизно 265 мільйонів гривень.

У профільних структурах зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Хмельницькому розглядають як один зі способів забезпечити стабільну роботу водоканалу. Наявних надходжень недостатньо для повноцінного ремонту обладнання, модернізації мереж і підтримки безперебійного функціонування систем водопостачання та водовідведення.

Наразі для побутових споживачів діють тарифи 14,17 гривні за кубометр водопостачання та 13,22 гривні за водовідведення. Оновлені розрахунки поки не оприлюднені, адже вони проходять передбачені законодавством процедури погодження.

Остаточне рішення щодо можливого перегляду вартості послуг ухвалять після завершення всіх необхідних етапів та офіційного затвердження нових економічних розрахунків.

Джерело: ye.ua

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