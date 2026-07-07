Дефицит овощей в Днепропетровской области связан с общим снижением урожайности и разными объемами поставок между регионами страны.

Дефицит овощей в Днепропетровской области стал одним из последствий весенних заморозков, негативно повлиявших на работу аграрного сектора и будущий урожай, сообщает издание Politeka.

Погодные аномалии уже отражаются в ситуации с поставкой сезонной продукции.

Апрельское и майское похолодание нанесло наибольший ущерб садам, тепличным хозяйствам и ранним посевам. Больше всего пострадали косточковые культуры, поскольку низкие температуры повредили завязь и молодые побеги.

Производители оценивают последствия по-разному. Одни хозяйства смогли сохранить значительную часть насаждений, в то время как другие сообщают о существенном сокращении будущего сбора. Поэтому обеспечение рынка продукцией остается неравномерным.

По мнению аналитиков, Дефицит овощей в Днепропетровской области связан с общим снижением урожайности и разными объемами поставок между регионами страны.

Частично компенсировать нехватку могут импортные поставки, однако их масштабы будут зависеть от логистических возможностей, доступности товаров и ситуации на внешних рынках.

Эксперты отмечают, что в ближайшее время решающее значение будут иметь погодные условия и темпы поступления нового урожая в торговые сети. Именно эти факторы будут влиять на баланс между спросом и предложением.

Специалисты ожидают, что после начала активного сбора объемы продукции постепенно увеличатся, а рыночная ситуация станет более стабильной.

Кроме того, следует заметить, что аналитики также не исключают, что с ростом предложения ценовые колебания постепенно снизятся.

Источник: tsn

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