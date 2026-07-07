Дефицит овощей в Днепропетровской области стал одним из последствий весенних заморозков, негативно повлиявших на работу аграрного сектора и будущий урожай, сообщает издание Politeka.
Погодные аномалии уже отражаются в ситуации с поставкой сезонной продукции.
Апрельское и майское похолодание нанесло наибольший ущерб садам, тепличным хозяйствам и ранним посевам. Больше всего пострадали косточковые культуры, поскольку низкие температуры повредили завязь и молодые побеги.
Производители оценивают последствия по-разному. Одни хозяйства смогли сохранить значительную часть насаждений, в то время как другие сообщают о существенном сокращении будущего сбора. Поэтому обеспечение рынка продукцией остается неравномерным.
По мнению аналитиков, Дефицит овощей в Днепропетровской области связан с общим снижением урожайности и разными объемами поставок между регионами страны.
Частично компенсировать нехватку могут импортные поставки, однако их масштабы будут зависеть от логистических возможностей, доступности товаров и ситуации на внешних рынках.
Эксперты отмечают, что в ближайшее время решающее значение будут иметь погодные условия и темпы поступления нового урожая в торговые сети. Именно эти факторы будут влиять на баланс между спросом и предложением.
Специалисты ожидают, что после начала активного сбора объемы продукции постепенно увеличатся, а рыночная ситуация станет более стабильной.
Кроме того, следует заметить, что аналитики также не исключают, что с ростом предложения ценовые колебания постепенно снизятся.
Источник: tsn
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Днепропетровской области: ряд проблем ударил по урожаю, какие трудности возникли
Также Politeka сообщала, Пересчет пенсий в Днепропетровской области: кому посчастливится получить больше.
Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.