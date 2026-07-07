Дефіцит овочів в Дніпропетровській області пов'язаний із загальним зниженням урожайності та різними обсягами постачання між регіонами країни.

Дефіцит овочів в Дніпропетровській області став одним із наслідків весняних заморозків, які негативно вплинули на роботу аграрного сектору та майбутній урожай, повідомляє видання Politeka.

Погодні аномалії вже позначаються на ситуації з постачанням сезонної продукції.

Квітневе й травневе похолодання завдало найбільших збитків садам, тепличним господарствам і раннім посівам. Найбільше постраждали кісточкові культури, оскільки низькі температури пошкодили зав'язь і молоді пагони.

Виробники оцінюють наслідки по-різному. Одні господарства змогли зберегти значну частину насаджень, тоді як інші повідомляють про суттєве скорочення майбутнього збору. Через це забезпечення ринку продукцією залишається нерівномірним.

На думку аналітиків, дефіцит овочів в Дніпропетровській області пов'язаний із загальним зниженням урожайності та різними обсягами постачання між регіонами країни.

Частково компенсувати нестачу можуть імпортні поставки, однак їхні масштаби залежатимуть від логістичних можливостей, доступності товарів і ситуації на зовнішніх ринках.

Експерти зазначають, що найближчим часом вирішальне значення матимуть погодні умови та темпи надходження нового врожаю до торговельних мереж. Саме ці чинники впливатимуть на баланс між попитом і пропозицією.

Фахівці очікують, що після початку активного збору обсяги продукції поступово збільшаться, а ринкова ситуація стане стабільнішою.

Крім того, варто зауважити, що аналітики також не виключають, що зі зростанням пропозиції цінові коливання поступово зменшаться.

Джерело: tsn

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