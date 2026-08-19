Тариф на свет в Киеве может стать способом сократить сезонные платежи для домохозяйств с соответствующим типом обогрева.

Тариф на свет в Киевской области позволяет владельцам жилья с электрическим отоплением снизить расходы в течение холодного сезона примерно на 10 тысяч гривен, сообщает Politeka.

Льгота доступна для частных домов и квартир, где нет другого способа обогрева. Стоимость киловатт-часа по специальной ставке составляет 2,64 грн, в то время как обычная цена — 4,32 грн.

Информацию об этом предоставляют Киевские региональные электросети .

Льготный режим распространяется на объем до 2000 кВтч в течение календарного месяца. Потребление сверх установленного предела оплачивается по стандартной стоимости.

Для оформления нужно подготовить необходимые документы, в частности, проект электроотопления. Его можно заказать у поставщика сетевых услуг или подготовить самостоятельно в соответствии с техническим заданием.

Заявку подают онлайн. После обработки документов обновленный паспорт точки распределения появится в личном кабинете и будет передан электропоставщику. Новая ставка начнет действовать с первого числа следующего месяца.

Если в техническом паспорте нет отметки об электрическом обогреве, потребуется дополнительный осмотр оборудования. Проверка может относиться к электрокотлу, системе теплого пола или другим приборам, которые используют для отопления.

Таким образом тариф на свет в Киевской области может стать способом сократить сезонные платежи для домохозяйств с соответствующим типом обогрева. В то же время, окончательная экономия будет зависеть от фактического потребления и ежемесячного объема электроэнергии.

Перед оформлением проверить соответствие жилья установленным требованиям и заранее подготовить необходимые документы.

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