Дефицит продуктов в Харькове может стать заметнее в конце лета и осенью.

Дефицит продуктов в Харькове потенциально может проявиться, прежде всего, в сегменте томатов из-за сокращения урожаев в части стран-производителей, сообщает Politeka.

В этом году аграрный сектор столкнулся с неблагоприятными погодными условиями. В некоторых регионах длительный период жары сопровождался засухой и недостатком осадков.

Дополнительным фактором стали сильные дожди и резкие температурные колебания. Все это сказалось на урожайности территорий, важных для международных поставок помидоров.

Уменьшение предложения на внешних рынках может оказать дополнительное давление на цены. В то же время, ситуация в Украине пока не свидетельствует о критической нехватке овощной продукции.

Украинские фермеры также ощутили последствия засушливой погоды. Больше всего проблем возникло в хозяйствах восточных областей, где растениям не хватало влаги.

Часть потерь удалось компенсировать благодаря орошению, современным агротехнологиям и более благоприятным условиям выращивания в других регионах страны.

По предварительным оценкам, общий объем украинского урожая может остаться близок к прошлогоднему показателю. Однако некоторые предприятия могут собрать меньше, чем планировали.

Стоимость томатов будет определять не только количество производимой продукции. На конечный ценник также влияют издержки фермеров, транспортировка, сезонность и объемы импорта.

Дефицит продуктов в Харькове может стать заметнее в конце лета и осенью, когда сезонное предложение традиционно сокращается.

Для потребителей это может обернуться временным сужением выбора или колебаниями стоимости отдельных овощей. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от нового урожая, регулярности поставок и ситуации на мировом рынке.

Производителям одновременно придется приспосабливаться к более частым погодным рискам. Среди возможных решений — развитие орошения, выбор сортов более устойчивых к засухе и модернизация агротехнологий.

Источник: agroreview

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