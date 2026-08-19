Доплаты для пенсионеров в Полтавской области начисляются только при соблюдении ряда важных условий.

В определенных условиях к пенсии назначается дополнительная ежемесячная доплата для пенсионеров в Полтавской области, пишет издание Politeka.net.

Речь идет о надбавке за сверхурочный страховой стаж. Ее размер зависит от количества лет, которые человек отработал сверх установленной нормы.

Как говорится в сообщении ПФУ, право на такую ​​надбавку имеют пенсионеры, страховой стаж которых превышает необходимый для назначения пенсии. При этом в 2026 году минимальная продолжительность опыта зависит от возраста, в котором человек вышел на пенсию.

В частности, для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если пенсия назначается в 63 года, минимальное требование составляет 23 года, а для выхода на пенсию в 65 лет — 15 лет.

В то же время, порядок определения сверхурочного стажа зависит и от того, когда именно человеку назначили пенсию.

Для пенсионеров, оформивших выплаты до октября 2011 года, сверхурочной считается страховой стаж более 20 лет для женщин и более 25 для мужчин.

Для тех, кому назначена пенсия после октября 2011 года, применяются другие показатели. В таком случае доплату рассчитывают за годы досваида более 30 лет для женщин и 35 для мужчин.

Сколько можно получить

Размер доплаты для пенсионеров в Полтавской области напрямую зависит от количества полных лет сверхурочного страхового стажа. За каждый такой год начисляется пенсионеру доплата, однако ее величина имеет установленное законодательством ограничение.

Как объясняют в Пенсионном фонде, за один дополнительный год стажа доплата не может превышать 1% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

В 2026 году этот показатель составляет 2595 грн. Соответственно, за каждый полный год сверхурочного стажа можно получить до 25,95 грн доплаты к пенсии.

Таким образом, значительная сумма накапливается при наличии большого количества сверхурочного опыта. Например, если человек имеет около 20 сверх установленной нормы, ежемесячная надбавка может составлять 519 гривен.

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