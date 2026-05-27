Дефицит продуктов в Кировоградской области и в других регионах может отражать общую ситуацию на рынке.

Дефицит продуктов в Кировоградской области может усугубиться на фоне нехватки меда в Украине, из-за которой отрасль уже сталкивается с сокращением экспортных поставок и повышением стоимости продукции.

О временной нехватке сообщают представители рынка. По оценкам экспортеров, ситуация будет продолжаться до начала нового сезона сбора, традиционно стартующего в конце лета.

В настоящее время ограниченные запасы влияют прежде всего на внешнюю торговлю. Ожидается, что объемы отгрузок за границу могут сократиться на 10–20% по сравнению с предыдущим периодом.

По прогнозам участников отрасли, в 2026 году показатель экспорта составит около 40-45 тысяч тонн. Для сравнения, в прошлом году за пределы страны было отправлено около 50 тысяч тонн.

Несмотря на текущие затруднения, перспективы нового сезона оценивают положительно. Производители рассчитывают получить от 60 до 80 тысяч тонн меда, что соответствует результатам нескольких предыдущих лет.

Эксперты отмечают, что дефицит продуктов в Кировоградской области и других регионах может отражать общую ситуацию на рынке, однако решающим фактором будет оставаться будущий урожай.

Особую роль играет европейское направление, ведь именно страны ЕС обеспечивают большую часть спроса на украинский мед. По оценкам профессионалов, на этот рынок приходится до 95% всех поставок.

В то же время, конкуренты не теряют времени. При ограниченном предложении импортеры все чаще обращают внимание на продукцию из Китая, Индии, Аргентины и других государств.

В отрасли убеждены, что если сезон окажется удачным, рынок получит достаточные объемы, а ценовая ситуация станет более стабильной как внутри страны, так и за ее пределами.

Источник: agronews

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: почему ситуация сложная и чего ждать украинцам.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: список организаций, оказывающих поддержку.