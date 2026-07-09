В ближайшее время возможно дальнейшее подорожание продуктов в Одессе, в частности хлебобулочной продукции, передает Politeka.

Представители отрасли считают, что к концу сезона стоимость хлеба может вырасти примерно на 5–6%.

Эксперты отмечают, что изменения будут происходить постепенно, без резких скачков. По предварительным оценкам, средний уровень удорожания может составлять около 2% в месяц, хотя окончательные показатели будут зависеть от экономических условий и производственных затрат.

Среди основных факторов называют увеличение затрат на электроэнергию, транспортировку, удобрения и другие ресурсы, необходимые для выращивания зерновых культур и производства готовой продукции. Дополнительное давление на ветвь создают последствия войны и сложные условия работы аграрных компаний.

Аналитики обращают внимание, что затраты на возделывание земли в последние годы выросли примерно на 35–40%. При этом уровень урожайности не всегда позволяет компенсировать дополнительные финансовые нагрузки на подорожание продуктов в Одессе.

Специалисты отмечают, что такая ситуация характерна для многих регионов Украины. Рост затрат производителей постепенно влияет не только на рынок хлеба, но и цены молочной продукции, овощей, круп и других товаров ежедневного потребления.

Экономисты также не исключают изменения стоимости мясной продукции и некоторых сезонных овощей. В то же время, рисков серьезных перебоев с поставкой продовольствия пока не прогнозируется.

По мнению экспертов, дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от стоимости энергоносителей, логистических услуг, погодных условий и экономической ситуации. Именно эти факторы будут определять развитие продовольственного рынка в ближайшие месяцы.

Источник: obozrevatel

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