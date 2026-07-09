Найближчим часом можливе подальше подорожчання продуктів в Одесі, зокрема на хлібобулочну продукцію, передає Politeka.

Представники галузі вважають, що до завершення сезону вартість хліба може зрости приблизно на 5–6%.

Експерти зазначають, що зміни відбуватимуться поступово, без різких стрибків. За попередніми оцінками, середній рівень подорожчання може становити близько 2% на місяць, хоча остаточні показники залежатимуть від економічних умов та виробничих витрат.

Серед головних чинників називають збільшення витрат на електроенергію, транспортування, добрива та інші ресурси, необхідні для вирощування зернових культур і виробництва готової продукції. Додатковий тиск на галузь створюють наслідки війни та складні умови роботи аграрних підприємств.

Аналітики звертають увагу, що витрати на обробіток землі останніми роками зросли приблизно на 35–40%. При цьому рівень урожайності не завжди дозволяє компенсувати додаткові фінансові навантаження, що на подорожчанні продуктів в Одесі..

Фахівці наголошують, що така ситуація характерна для багатьох регіонів України. Зростання витрат виробників поступово впливає не лише на ринок хліба, а й на ціни молочної продукції, овочів, круп та інших товарів щоденного споживання.

Економісти також не виключають змін у вартості м'ясної продукції та деяких сезонних овочів. Водночас ризиків серйозних перебоїв із постачанням продовольства наразі не прогнозується.

На думку експертів, подальша цінова динаміка залежатиме від вартості енергоносіїв, логістичних послуг, погодних умов та загальної економічної ситуації. Саме ці фактори визначатимуть розвиток продовольчого ринку в найближчі місяці.

Джерело: obozrevatel

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