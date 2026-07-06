Подорожание продуктов в Одессе продолжает оказывать влияние на потребительский рынок, передает издание Politeka.

За последний месяц выросли средние цены на патронного карпа, вареную колбасу и пшеничную муку.

Больше всего прибавила в стоимости рыба. Средняя цена килограмма патроного карпа достигла 374,50 гривны, что на 15 гривен больше, чем в начале июня. В торговых сетях Novus товар продают за 359 гривен, тогда как в Megamarket – за 390 гривен.

Положительную динамику также продемонстрировала вареная колбаса «Алан Врачебная». В настоящее время средний показатель составляет 482,86 гривны за килограмм, что на 12,28 гривны превышает уровень месячной давности. В зависимости от магазина стоимость колеблется от 398,52 гривны у Metro до 547 гривен в Megamarket.

Не осталась без изменений и пшеничная мука «Хуторок» в фасовке 2 килограмма. Средний ценник вырос до 70,96 грн, прибавив 1,41 грн за последний месяц. В Novus продукцию реализуют за 67,92 гривны, а в Megamarket – за 74 гривны.

Таким образом, подорожание продуктов в Одессе охватывает сразу несколько популярных категорий, что влияет на ежедневные расходы покупателей.

Эксперты отмечают, что дальнейшая динамика будет зависеть от сезонных факторов, логистических издержек и политики торговых сетей. Если рыночная ситуация не изменится, отдельные товары могут и дальше постепенно дорожать.

Специалисты советуют покупателям сравнивать цены в разных магазинах, ведь разница между предложениями может быть достаточно ощутимой.

Аналитики советуют следить за изменениями цен, поскольку ситуация на продовольственном рынке остается динамичной. Последующие изменения стоимости будут зависеть от уровня спроса, затрат на логистику и объемов поставок.

Источник: Минфин

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