Подорожание проезда в Николаевской области называют вынужденным шагом по поддержанию стабильной работы маршрутной сети.

Подорожание проезда в Николаевской области задело Вознесенск, где начали действовать обновленные тарифы на проезд в городском автобусном транспорте, передает Politeka.

Решение об изменении стоимости перевозок было принято исполнительным комитетом городского совета и вступило в силу 1 июля.

Согласно новым расценкам, стандартный билет стоит 20 гривен. Для отдельных категорий пассажиров, имеющих право на льготы, сохранен сниженный тариф - 10 гривен за поездку. Порядок использования льгот при этом не изменился.

В горсовете объясняют, что корректировка стоимости связана с увеличением расходов транспортных предприятий. В первую очередь речь идет о подорожании горючего, комплектующих, ремонте подвижного состава и его техническом обслуживании.

Дополнительная перегрузка на перевозчиков создает рост расходов на оплату труда персонала, что также влияет на экономику пассажирских перевозок.

Чиновники отмечают, что подорожание проезда в Николаевской области должно способствовать стабильной работе автобусных маршрутов, поддержанию транспорта в надлежащем техническом состоянии и обеспечению безопасных условий для пассажиров.

Представители местных властей отмечают, что принятое решение призвано компенсировать увеличение эксплуатационных расходов и помочь сохранить качество транспортного обслуживания в общине.

Обновленные тарифы уже применяются во всех городских автобусных маршрутах Вознесенска. В будущем вопрос стоимости проезда могут пересмотреть повторно, если экономические условия или расходы перевозчиков существенно изменятся.

Источник: Суспільне

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