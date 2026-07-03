Подорожчання проїзду в Миколаївській області розглядається як вимушений крок для покриття зростаючих експлуатаційних витрат.

Подорожчання проїзду в Миколаївській області зафіксовано у Вознесенську, де з 1 липня почали діяти оновлені тарифи на міські автобусні перевезення після рішення виконавчого комітету міської ради, передає видання Politeka.

Згідно з ухваленим документом, повна вартість квитка становить 20 гривень, а пільговий тариф — 10 гривень. Умови для пасажирів, які мають право на пільговий проїзд, залишаються без змін.

У міській раді зазначають, що перегляд розцінок зумовлений зростанням витрат перевізників. Йдеться про подорожчання пального, запасних частин, технічного обслуговування транспорту та збільшення фонду оплати праці водіїв і персоналу.

Посадовці підкреслюють, що оновлені тарифи мають забезпечити стабільну роботу громадського транспорту, підтримання технічного стану автобусів і безпечне перевезення пасажирів.

У цьому контексті Подорожчання проїзду в Миколаївській області розглядається як вимушений крок для покриття зростаючих експлуатаційних витрат і збереження регулярності руху маршрутів у громаді.

Нові тарифи офіційно почали діяти з 1 липня 2026 року відповідно до рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради.

Крім того, в Миколаївській області подорожчання торкнулося також продуктів харчування.

Також варто зауважити, що за словами виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, за останній період суттєво подорожчали пальне, логістичні послуги, агрохімія та інші ресурси, необхідні для роботи агросектору. Це формує додатковий тиск на виробників і переробників.

Джерело: Суспільне

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