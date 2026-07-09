Подорожчання проїзду в Миколаївській області називають вимушеним кроком для підтримки стабільної роботи маршрутної мережі.

Подорожчання проїзду в Миколаївській області зачепило Вознесенськ, де почали діяти оновлені тарифи на проїзд у міському автобусному транспорті, передає Politeka.

Рішення про зміну вартості перевезень було ухвалене виконавчим комітетом міської ради та набуло чинності з 1 липня.

Згідно з новими розцінками, стандартний квиток коштує 20 гривень. Для окремих категорій пасажирів, які мають право на пільги, збережено знижений тариф — 10 гривень за поїздку. Порядок користування пільгами при цьому не змінився.

У міськраді пояснюють, що коригування вартості пов’язане зі збільшенням витрат транспортних підприємств. Насамперед йдеться про подорожчання пального, комплектуючих, ремонту рухомого складу та його технічного обслуговування.

Додаткове навантаження на перевізників створює зростання витрат на оплату праці персоналу, що також впливає на економіку пасажирських перевезень.

Посадовці наголошують, що подорожчання проїзду в Миколаївській області має сприяти стабільній роботі автобусних маршрутів, підтриманню транспорту в належному технічному стані та забезпеченню безпечних умов для пасажирів.

Представники місцевої влади зазначають, що ухвалене рішення покликане компенсувати збільшення експлуатаційних витрат і допомогти зберегти якість транспортного обслуговування в громаді.

Оновлені тарифи вже застосовуються на всіх міських автобусних маршрутах Вознесенська. Водночас у майбутньому питання вартості проїзду можуть переглянути повторно, якщо економічні умови або витрати перевізників суттєво зміняться.

Джерело: Суспільн

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