Графики отключения света будут продолжаться из-за планового ремонта на электросетях в Запорожье, которые продлятся 30 и 31 июля, сообщает Politeka.net.
Графики отключения света в Запорожье 30 и 31 июля связаны с проведением ремонтных и профилактических работ на электросетях. Проведение плановых ремонтных работ поможет поддерживать стабильную работу электросетей и снизить риск аварийных отключений в будущем.
В «Запорожьеоблэнерго» сообщили, что 30 июля будут выключать электричество на многих улицах. С 09:00–17:00 часов без света останутся отдельные дома, расположенные по следующим адресам:
- Абрагама Коопа (Истомина) — 18
- Азовська — 1–9, 11, 2–10
- Алмазна — 45, 47, 49, 51
- Бодянського — 2–52
- Дмытра Мыргородського (Пионерська) — 25–41, 26, 28, 28А, 34, 34А, 36, 38
- Зачыняева — 22–56, 23–27, 23А, 25, 29, 31–39, 35, 45–53, 50А, 57–61
- Новомыколаивська (Новомосковська) — 27, 28, 31, 33, 44, 45, 47с, 54, 63, 64, 81, 81Б, 95, 98, 98А, 100, 102, 107, 117–123, 120, 122/1, 122/2, 122А, 123/2, 125, 126–130, 127, 127/2, 129, 130А
- Освитянська (Энгельса) — 37
- Республиканська — 84, 86
- Тенисна — 11, 11А, 12, 12А, 13, 14
31 июля с 09:00–17:00 часов плановые обесточивания охватят дома на улицах:
- Грыгория Квиткы-Основяненка (Петровського) — 202
- Грыгория Нелюбова (Толбухина) — 73–111, 78–120
- Замкнута — 1–45, 2–8, 10, 12–26
- Зачынянва — 22–56, 23–27, 23А, 25, 29, 31–39, 35, 45–53, 50А, 57–61
- Ивана Нечуй-Левецького (Астраханська) — 1–23, 2–34
- Латвийська — 8А, 16
- Мицна — 24–32, 33–39
- Руставели — 59–65, 67, 60–66
- Сичеславська (Норильська) — 37–57
- пр. Моторобудивныкив — 111–145.
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