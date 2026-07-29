В Запорожье 30 и 31 июля продолжат действовать плановые графики отключения света, которые коснутся десятков адресов.

Графики отключения света будут продолжаться из-за планового ремонта на электросетях в Запорожье, которые продлятся 30 и 31 июля, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Запорожье 30 и 31 июля связаны с проведением ремонтных и профилактических работ на электросетях. Проведение плановых ремонтных работ поможет поддерживать стабильную работу электросетей и снизить риск аварийных отключений в будущем.

В «Запорожьеоблэнерго» сообщили, что 30 июля будут выключать электричество на многих улицах. С 09:00–17:00 часов без света останутся отдельные дома, расположенные по следующим адресам:

Абрагама Коопа (Истомина) — 18

Азовська — 1–9, 11, 2–10

Алмазна — 45, 47, 49, 51

Бодянського — 2–52

Дмытра Мыргородського (Пионерська) — 25–41, 26, 28, 28А, 34, 34А, 36, 38

Зачыняева — 22–56, 23–27, 23А, 25, 29, 31–39, 35, 45–53, 50А, 57–61

Новомыколаивська (Новомосковська) — 27, 28, 31, 33, 44, 45, 47с, 54, 63, 64, 81, 81Б, 95, 98, 98А, 100, 102, 107, 117–123, 120, 122/1, 122/2, 122А, 123/2, 125, 126–130, 127, 127/2, 129, 130А

Освитянська (Энгельса) — 37

Республиканська — 84, 86

Тенисна — 11, 11А, 12, 12А, 13, 14

31 июля с 09:00–17:00 часов плановые обесточивания охватят дома на улицах:

Грыгория Квиткы-Основяненка (Петровського) — 202

Грыгория Нелюбова (Толбухина) — 73–111, 78–120

Замкнута — 1–45, 2–8, 10, 12–26

Зачынянва — 22–56, 23–27, 23А, 25, 29, 31–39, 35, 45–53, 50А, 57–61

Ивана Нечуй-Левецького (Астраханська) — 1–23, 2–34

Латвийська — 8А, 16

Мицна — 24–32, 33–39

Руставели — 59–65, 67, 60–66

Сичеславська (Норильська) — 37–57

пр. Моторобудивныкив — 111–145.

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