Повышение тарифов на коммунальные услуги в Чернигове уже вступило в силу, пишет Politeka.net.

Новые расценки на услуги по управлению бытовыми отходами установили в соответствии с распоряжением Черниговской городской военной администрации, а в платежках жители увидят их уже в августе.

Информацию об этом предоставляет КП Атп-2528 .

Документ вступил в силу с 1 июля 2026 года. Он предусматривает обновление стоимости сбора, перевозки, удаления и обработки бытовых отходов, а также средневзвешенного тарифа на услугу по управлению мусором.

Для жителей многоквартирных домов, пользующихся полуподземными контейнерами объемом 3 кубометра, плата будет составлять 62,99 гривны. За обслуживание евроконтейнеров на 1,1 кубометра установили 64,22 гривны, а для контейнеров объемом 0,75 кубометра – 72,22 гривны.

Жители многоэтажек, где работает бесконтейнерная система, будут платить 70,10 гривны. Для частного сектора, также обслуживаемого бесконтейнерным способом, новая сумма составляет 80,56 гривны.

В то же время плата за абонентское обслуживание осталась неизменной. Она по-прежнему составляет 10,62 гривны в месяц за одно домовладение с учетом НДС.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Чернигове объясняют необходимостью обеспечить стабильное предоставление услуг по вывозу бытовых отходов. Новые расчеты выполнили в соответствии с утвержденными нормами накопления мусора, действующими в городе с марта 2026 года.

Согласно действующим нормативам, для жильцов многоквартирных домов годовой показатель образования бытовых отходов составляет 2,270 кубометра на человека. Для частных домовладений этот показатель определен на уровне 2,667 кубометра, отдельно также учтены объемы крупногабаритных отходов.

Обновленные тарифы были официально обнародованы 2 июля на сайте Черниговского городского совета и коммунального предприятия «АТП-2528». Именно по этим расценкам жители города получат квитанцию ​​уже в августе 2026 года.

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