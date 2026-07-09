Подорожание проезда в Днепропетровской области затронуло город Самар, где начали действовать новые тарифы на автобусные перевозки, передает Politeka.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет, пересмотрев стоимость проезда как на городских, так и пригородных маршрутах.

После обновления тарифов поездка в пределах общины стоит 25 гривен. Ранее пассажиры платили 20 гривен, поэтому новые расценки означают увеличение расходов для регулярно пользующихся общественным транспортом.

Изменения коснулись и маршрута между Самаром и Днепром. Теперь стоимость проезда в этом направлении составляет 70 гривен за одну поездку. Прежде всего, это повлияет на жителей, которые ежедневно ездят между городами по делам, на работу или учебу.

В местных властях объясняют пересмотр тарифов ростом затрат на обеспечение транспортных перевозок. Среди основных причин называют удорожание горючего, ремонтных работ, запасных частей и технического обслуживания автобусов.

Перевозчики в свою очередь отмечают, что без корректировки стоимости возникали риски для стабильной работы маршрутной сети. Особенно это касается направлений с меньшим пассажиропотоком, где поддержка регулярных рейсов требует дополнительных финансовых ресурсов.

По словам представителей общества, принятое решение о подорожании проезда в Днепропетровской области призвано обеспечить непрерывную работу общественного транспорта и сохранить транспортное сообщение для жителей города и окрестных населенных пунктов.

Новые тарифы уже официально вступили в силу и обязательны для всех перевозчиков, работающих на соответствующих маршрутах.

В городской администрации отмечают, что в будущем вопросы стоимости перевозок могут быть пересмотрены повторно, если эксплуатационные расходы транспортных предприятий продолжат расти. Пассажирам рекомендуют уточнять актуальные цены перед поездкой, особенно в пригородных направлениях.

Источник: pdshl_novik

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