Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області торкнулося міста Самар, де почали діяти нові тарифи на автобусні перевезення, передає Politeka.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет, переглянувши вартість проїзду як на міських, так і на приміських маршрутах.

Після оновлення тарифів поїздка в межах громади коштує 25 гривень. Раніше пасажири сплачували 20 гривень, тому нові розцінки означають збільшення витрат для тих, хто регулярно користується громадським транспортом.

Зміни торкнулися й маршруту між Самаром та Дніпром. Тепер вартість проїзду на цьому напрямку становить 70 гривень за одну поїздку. Насамперед це вплине на жителів, які щодня їздять між містами у справах, на роботу або навчання.

У місцевій владі пояснюють перегляд тарифів зростанням витрат на забезпечення транспортних перевезень. Серед основних причин називають подорожчання пального, ремонтних робіт, запасних частин і технічного обслуговування автобусів.

Перевізники своєю чергою зазначають, що без коригування вартості виникали ризики для стабільної роботи маршрутної мережі. Особливо це стосується напрямків із меншим пасажиропотоком, де підтримка регулярних рейсів потребує додаткових фінансових ресурсів.

За словами представників громади, ухвалене рішення про подорожчання проїзду в Дніпропетровській області покликане забезпечити безперервну роботу громадського транспорту та зберегти транспортне сполучення для мешканців міста й навколишніх населених пунктів.

Нові тарифи вже офіційно набрали чинності та є обов’язковими для всіх перевізників, які працюють на відповідних маршрутах.

У міській адміністрації зазначають, що в майбутньому питання вартості перевезень можуть переглянути повторно, якщо експлуатаційні витрати транспортних підприємств продовжать зростати. Пасажирам рекомендують уточнювати актуальні ціни перед поїздкою, особливо на приміських напрямках.

Джерело: pdshl_novik

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