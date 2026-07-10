Ежемесячное пособие для пенсионеров в Одесской области могут назначить в нескольких случаях.

Пенсионерам в Одесской области, достигшим 80-летнего возраста, напомнили о праве оформить ежемесячную денежную помощь по уходу, сообщает Politeka.net.

При рассмотрении заявления органы социальной защиты оценивают не только состояние здоровья заявителя, но и другие обстоятельства, которые могут влиять на право получения государственной поддержки. В частности, проверяется, нуждается ли человек в постоянном постороннем уходе и могут ли такую ​​помощь обеспечить его близкие родственники.

Именно поэтому перед началом оформления документов будущим заявителям рекомендуют обратиться за консультацией в управление социальной защиты населения, Центр предоставления административных услуг или представителей местной общины. Там можно уточнить, отвечает ли человек установленным требованиям, а также получить список документов, необходимых для назначения выплаты.

В социальных службах отмечают, что наличие детей не означает автоматического отказа в назначении поддержки. Каждый случай рассматривается отдельно, а решение принимается после детального изучения обстоятельств заявителя.

В ходе проверки уполномоченные органы выясняют, имеют ли родственники реальную возможность осуществлять постоянный уход за пожилым человеком. Если нет такой возможности, пенсионер может претендовать на государственную поддержку.

В частности, ежемесячную денежную помощь для пенсионеров в Одесской области могут назначить в случаях, когда дети или другие близкие родственники сами являются лицами пенсионного возраста или имеют инвалидность, постоянно проживают за пределами Украины, их местонахождение неизвестно или существуют другие подтвержденные документами причины, которые делают невозможным уход.

При необходимости органы социальной защиты могут потребовать дополнительных бумаг, подтверждающих указанные обстоятельства.

Первым этапом оформления помощи должно стать обращение к семейному врачу. Если медицинский работник установит, что человек действительно нуждается в постоянном постороннем уходе, он выдаст направление на прохождение врачебно-консультативной комиссии (ЛКК). Именно его вывод является одним из главных документов для назначения выплаты.

Для оформления государственной помощи обычно необходимо подготовить:

заявление;

паспорт и идентификационный код;

пенсионное удостоверение;

вывод ЛКК о необходимости постоянного постороннего ухода;

декларацию о доходах (если ее потребуют);

другие документы, если их запросит орган соцзащиты.

После подготовки всего пакета документов его следует подать в Центр предоставления административных услуг или в управление социальной защиты населения по месту жительства. После проверки представленных материалов уполномоченный орган принимает решение о назначении или отказе в выплате ежемесячного государственного пособия.

Источник: На Пенсии.



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