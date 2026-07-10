Щомісячну грошову допомогу для пенсіонерів в Одеській області можуть призначити у кількох випадках.

Пенсіонерам в Одеській області, які досягли 80-річного віку, нагадали про право оформити щомісячну грошову допомогу на догляд, повідомляє Politeka.net.

Під час розгляду заяви органи соціального захисту оцінюють не лише стан здоров'я заявника, а й інші обставини, які можуть впливати на право отримання державної підтримки. Зокрема, перевіряється, чи потребує людина постійного стороннього догляду та чи можуть таку допомогу забезпечити її близькі родичі.

Саме тому перед початком оформлення документів майбутнім заявникам рекомендують звернутися за консультацією до управління соціального захисту населення, Центру надання адміністративних послуг або представників місцевої громади. Там можна уточнити, чи відповідає людина встановленим вимогам, а також отримати перелік документів, необхідних для призначення виплати.

У соціальних службах наголошують, що наявність дітей не означає автоматичної відмови у призначенні підтримки. Кожен випадок розглядається окремо, а рішення приймається після детального вивчення життєвих обставин заявника.

Під час перевірки уповноважені органи з'ясовують, чи мають родичі реальну можливість здійснювати постійний догляд за літньою людиною. Якщо такої можливості немає, пенсіонер може претендувати на державну підтримку.

Зокрема, щомісячну грошову допомогу для пенсіонерів в Одеській області можуть призначити у випадках, коли діти або інші близькі родичі самі є особами пенсійного віку чи мають інвалідність, постійно проживають за межами України, їхнє місцезнаходження невідоме або існують інші підтверджені документами причини, що унеможливлюють здійснення догляду.

За необхідності органи соціального захисту можуть вимагати додаткові документи, які підтверджують зазначені обставини.

Першим етапом оформлення допомоги має стати звернення до сімейного лікаря. Якщо медичний працівник встановить, що людина дійсно потребує постійного стороннього догляду, він видасть направлення на проходження лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). Саме її висновок є одним із головних документів для призначення виплати.

Для оформлення державної допомоги зазвичай необхідно підготувати:

заяву;

паспорт та ідентифікаційний код;

пенсійне посвідчення;

висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду;

декларацію про доходи (якщо її вимагатимуть);

інші документи, якщо їх попросить орган соцзахисту.

Після підготовки всього пакета документів його потрібно подати до Центру надання адміністративних послуг або до управління соціального захисту населення за місцем проживання. Після перевірки поданих матеріалів уповноважений орган ухвалює рішення про призначення або відмову у виплаті щомісячної державної допомоги.

Джерело: НаПенсії.



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