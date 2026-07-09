Украинцам показали плановые графики отключения света 10 июля, которые продлятся в Кировоградской области, сообщает Politeka.net.

Жителей Кировоградской области предупредили о плановых отключениях электроэнергии, которые запланированы на 10 июля в ряде населенных пунктов региона. Временные ограничения связаны с проведением ремонтных и профилактических работ на электросетях.

Как сообщили в АО «Кировоградоблэнерго», графики отключения света в Кировоградской области на 10 июля продлятся в части села Цвитне, а ограничения будут действовать с 9 до 17 часов на улицах:

Дружбы — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17

Черкаська — 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 20, 42

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 47, 49

Березовського — 47

С. Нежывого — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 12, 13, 16, 22, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 44, 44А, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 85

Партызанив Украины — 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 65

Ярова — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 33, 34

Шкильна — 1, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 58, 59, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 79, 80, 81, 83, 95

Мыру — 1, 2, 5, 8, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 74, 77, 78, 81, 84

Графики отключения света продлятся в селе Гарманивка с 09:00 до 17:00. Временные ограничения коснутся части жилых домов на улицах:

Центральная - 72

Степова - 3А, 3Б

10 июля с 09:00 до 17:00 плановые работы будут проводиться в пгт Компаниивка. На период выполнения ремонта электроснабжение будет временно прекращено для части потребителей по следующим адресам:

Кигима — 5, 7, 13

Лисна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/2, 6/6, 6-7/2, 7, 8, 8-А, 10, 12

Лугова — 173

Перемогы — 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 248А, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 262, 262А, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270А, 270Б, 271, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 300, 302, 304, 314, 320

пров. Тараса Шевченка — 25А

Дружбы — 40А, 42, 44, 46, 46А, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75

Барахтія — 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 50

Паркова — 3, 31М, 33

Садова — 198, 200, 204, 204А, 205

Набережна — 173, 173А, 177, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 205, 207, 207А, 208, 209, 210, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 224, 225, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 240А, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 268А, 270, 272, 274, 276, 278, 280.

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