Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 6 по 12 июля продлятся из-за плановых и профилактических работ.

В Кировоградской области в течение недели с 6 по 12 июля будут действовать плановые графики отключения света, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 6 по 12 июля затронут ряд населенных пунктов региона в связи с проведением ремонтных и профилактических работ на электросетях. Специалисты будут выполнять ремонт электрооборудования, модернизацию отдельных участков сетей, замену изношенных элементов, а также профилактическую проверку оборудования.



По данным прессслужбы «Кировоградоблэнерго», первые работы начнутся 06.07.2026 в городе Звеныгородка. С 09:00 до 19:00 ремонтные бригады будут выполнять техническое обслуживание электросетей, из-за чего будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов:

Садова - 108А

Сосновый Бор - 32

На следующий день, 7 июля, графики отключения света будут действовать в населенном пункте Олександрия. Плановые работы продлятся с 09:00 до 20:00, а временные ограничения электроснабжения будут касаться отдельных улиц:

Юрия Осмоловьского — 18

Ярмаркова — 1, 3, 4, 8, 10, 12

Поштова — 53, 53 корп. 75, 55, 57, 57а

08.07.2026 плановые работы будут продолжаться в поселке Красносилля. С 09:00–17:00 часов электроэнергии временно останутся отдельные потребители по следующим адресам:

Велыка — 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21А, 23, 24, 25, 27, 32, 34, 35, 37А, 39, 40, 44, 47, 49, 53, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 68А, 69, 70, 74, 76, 78, 80, 82

Леси Украинкы — 3, 4, 5

Лисова — 4, 5

Мыру — 3, 5, 9, 17А, 19, 21, 25

Ныжча — 1, 5, 10, 14, 32, 60, 66, 70, 72

Нова — 3, 4, 5, 10, 12, 14, 14а, 15, 16, 20, 22, 29, 30, 32

Паркова — 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 25, 37, 40, 49, 55

Перемогы — 1, 2, 4, 5, 6, 7А, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 31, 32, 36, 40, 42, 50, 54

Поштова — 2, 4, 5, 6, 13, 25А, 29

Тараса Шевченка — 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 26

Тернова — 1, 2, 4, 6А, 7, 8, 10, 15, 19, 22, 27, 31, 36

Травнева — 2, 3, 5, 9, 11, 12, 16, 20, 21

Тясмынська — 7, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 34, 38, 40

Центральна — 44, 50, 52, 53, 54, 55, 55А, 57, 60, 63, 64а, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 93, 95, 97, 99

Черкаська — 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 19, 21, 33, 38, 39, 41, 45, 46, 47, 50, 55, 58, 59, 60, 63, 64, 69, 79

Чыгырынська — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 38, 39, 39А, 40, 41, 43, 44, 46, 47

Яблунева — 1, 2, 7, 10, 11, 13, 18, 22, 23, 28, 30

пров. Дружбы — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14

пров. Тимирязева — 6

пров. Тясмынськый — 5, 10.

Уже 10 июля ремонтные работы продолжатся в поселке Цвитне. С 09:00 до 17:00 без электроэнергии временно останутся потребители на большом количестве улиц:

Березовського — 47

Дружбы — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17

Мыру — 1, 2, 5, 8, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 74, 77, 78, 81, 84

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 47, 49

Партызанив Украины — 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 65

С. Нежывого — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 12, 13, 16, 22, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 44, 44А, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 85

Черкаська — 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 20, 42

Шкильна — 1, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 58, 59, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 79, 80, 81, 83, 95

Ярова — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 33, 34.

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