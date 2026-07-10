Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области выдаются через локальные пункты международными структурами.

ВПЛ и пенсионеры Николаевской области могут получать бесплатные продукты в рамках программы, реализуемой при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН и партнерских организаций, передает Politeka.

Проект направлен на поддержку переселенцев, стариков и других граждан, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в дополнительной социальной поддержке.

Продуктовые наборы комплектуются таким образом, чтобы они могли частично обеспечить основные потребности человека в питании около одного месяца. В состав входят продукты с длительным сроком хранения, не требующие особых условий содержания.

В частности, получателям выдают муку, крупы, макаронные изделия, подсолнечное масло, сахар, соль, а также консервированную продукцию из мяса и бобовых культур. Такой набор позволяет создать базовый запас продуктов для ежедневного потребления.

Выдачу бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области обеспечивают местные партнеры гуманитарной программы. Одним из координаторов является ADRA, занимающаяся логистикой, распределением наборов и коммуникацией с получателями.

Подобная поддержка предоставляется и в других регионах страны, однако порядок получения может отличаться в зависимости от потребностей конкретного общества, количества участников программы и имеющихся ресурсов.

В отдельных населенных пунктах помощь могут получать все жители общины, в то время как в других действуют дополнительные критерии отбора, связанные с социальным положением заявителей.

Для уточнения графиков выдачи, перечня необходимых документов и актуальных условий участия жителям советуют обращаться к организаторам программы или пользоваться официальными информационными каналами, где публикуются все обновления по оказанию гуманитарной помощи.

Джерело: ВПП ООН

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