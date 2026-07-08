Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области распределяют через местные партнерские организации.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области продолжают издавать в рамках гуманитарной программы, реализуемой Всемирной продовольственной программой ООН совместно с партнерскими организациями, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на поддержку людей, которые в силу сложных жизненных обстоятельств нуждаются в дополнительной помощи.

Продовольственные наборы формируют с расчетом на обеспечение базовых пищевых потребностей примерно месяц. В комплекты включают товары длительного хранения, покрывающие значительную часть суточной нормы калорий для взрослого человека.

В пакеты входят мука, гречка, пшено, овсяные хлопья, макаронные изделия, подсолнечное масло, сахар, соль, а также мясные и бобовые консервы. Такой список позволяет хранить запасы без специальных условий в течение длительного времени.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области распределяют через местные партнерские организации. Одним из координаторов процесса выступает благотворительная организация ADRA, отвечающая за логистику, организацию выдачи и взаимодействие с получателями.

Гуманитарная программа также действует в других регионах Украины. Формат оказания поддержки зависит от ситуации в конкретном сообществе, количестве заявителей и доступных ресурсов.

В разных населённых пунктах могут применяться отдельные правила получения помощи. Кое-где свертки выдают всем жителям общины, а в других случаях действуют определенные критерии отбора с учетом уровня социальной уязвимости.

Для уточнения графика выдачи, списка необходимых документов и порядка оформления можно обратиться на горячую линию. О возможных изменениях условий или расширении программы организаторы будут сообщать через официальные информационные ресурсы.

Джерело: ВПП ООН

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