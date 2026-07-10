Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області видаються через локальні пункти міжнародними структурами.

ВПО та пенсіонери Миколаївської області можуть отримувати безкоштовні продукти в межах програми, що реалізується за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН та партнерських організацій, передає Politeka.

Проєкт спрямований на підтримку переселенців, людей похилого віку та інших громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують додаткової соціальної підтримки.

Продуктові набори комплектують таким чином, щоб вони могли частково забезпечити основні потреби людини в харчуванні протягом близько одного місяця. До складу входять продукти з тривалим терміном зберігання, які не потребують особливих умов утримання.

Зокрема, отримувачам видають борошно, крупи, макаронні вироби, соняшникову олію, цукор, сіль, а також консервовану продукцію з м’яса та бобових культур. Такий набір дозволяє сформувати базовий запас продуктів для щоденного споживання.

Видачу безкоштовних продуктів для ВПО і пенсіонерів в Миколаївській області забезпечують місцеві партнери гуманітарної програми. Одним із координаторів є ADRA, яка займається логістикою, розподілом наборів та комунікацією з отримувачами.

Подібна підтримка надається і в інших регіонах країни, однак порядок отримання може відрізнятися залежно від потреб конкретної громади, кількості учасників програми та наявних ресурсів.

В окремих населених пунктах допомогу можуть отримувати всі мешканці громади, тоді як в інших діють додаткові критерії відбору, пов’язані із соціальним становищем заявників.

Для уточнення графіків видачі, переліку необхідних документів та актуальних умов участі жителям радять звертатися до організаторів програми або користуватися офіційними інформаційними каналами, де публікуються всі оновлення щодо надання гуманітарної допомоги.

Джерело: ВПП ООН

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області: як саме змінилися ціни.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів в Миколаївській області: які нові труднощі зʼявилися.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Миколаївській області: що відбувається з цінами.