Украинцам рассказали, каковы плановые графики отключения света в Черкасской области на неделю с 3 по 9 августа.

Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 3 по 9 августа вводятся из-за плановых и профилактических работ, пишет Politeka.net.



Плановые работы производятся с целью повышения надежности и качества электроснабжения. Жителей просят заблаговременно подготовиться к графику отключения света в Черкасской области на неделю с 3 по 9 августа, спланировать использование электроприборов и учесть указанную информацию по повседневным делам.

По данным «Черкассыоблэнерго», 03.08.2026 с 09:00–13:00 часа перерывы в электроснабжении ожидаются в населенном пункте Пысаривка. Обесточат следующие адреса:

Медвынська — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Травнева — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 99

Тракторна — 1

Свободы — 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15

пров. Дружбы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10

04.08.2026 года, с 8 до 20 часов не будет электричества в селе Халаидове, однако обесточат только дома, расположенные по следующим адресам:

Довга — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 53/а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 72/а, 74, 75, 76, 77

Садова — 28, 31, 32, 33, 36

Польова — 3, 4

05.08.2026 года с 8 до 17 часов электричества не будет в части населенного пункта Лебедивка. Свет будут выключаться на следующих улицах:

Степова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 36, 38

Центральна — 45

06.08.2026 года будут выключать электричество в городе Городыще. Плановые отключения будут продолжаться с 08:30–16:00 и коснутся жителей ряда улиц, среди которых:

Ю. Тютюнныка — 12, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37

пров. Ю. Тютюнныка — 4, 5, 6, 7

М. Максымовыча — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

07.08.2026 года, с 08:30–15:00 часов в селе Млиив не будет электричества, однако ограничения охватят только адрес:

Нызьке Загребелля — 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 91, 92, 92а, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 129, 133, 135, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 155, 159, 161.



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