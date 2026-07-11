Работа для пенсионеров в Одессе найдется даже на должности, не требующие специального образования.

Работа для пенсионеров в Одессе становится все доступнее, ведь местные работодатели все чаще открывают вакансии для кандидатов постарше, передает Politeka.

Многие компании готовы трудоустраивать людей без специальной подготовки, предлагая обучение и поддержку при адаптации.

На рынке труда появляется больше предложений по гибким условиям занятости и стабильной оплате. Часто работодатели дополнительно снабжают работников питанием, транспортом после смены и другими социальными бонусами.

Среди актуальных вакансий — учитель начальных классов в одесском частном лицее «Хабад». В обязанности входит проводить уроки, поддерживать дисциплину в классе во время занятий, вести необходимую документацию и участвовать в педагогических совещаниях. Тут можнозарабатывать до 25 тысяч гривен ежемесячно.

Также должность администратора-кассира с заработной платой от 30 до 37 тысяч гривен. Работнику предлагают сменный график, регулярные выплаты и бесплатное питание. Также предусмотрен развоз домой после завершения рабочего дня.

В круг обязанностей входят кассовые операции, оформление заказов через специализированную систему учета, взаимодействие с персоналом, координация доставки и контроль выполнения заказов клиентов.

Еще один вариант трудоустройства — вакансия уборщицы-посудомойщицы с зарплатой около 20 тысяч гривен в месяц. Работа предлагается в одном из торговых центров города. Для работников предусмотрены посменный график, питание при смене и организованный возврат домой в вечернее время.

Основные задачи включают поддержание чистоты в помещениях, уборку залов, служебных зон и санузлов, а также соблюдение установленных санитарных требований. Работодатели отмечают, что для успешной работы важны ответственность, аккуратность и внимательное отношение к своим обязанностям.

Специалисты отмечают, что количество вариантов работы для пенсионеров в Одессе постепенно увеличивается, а работодатели все чаще оценивают кандидатов по их навыкам и готовности работать, а не по возрасту.

Источник: WORK.ua

Источник: WORK.ua

Источник: WORK.ua

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