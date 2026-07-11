Робота для пенсіонерів в Одесі знайдеться навіть на посади, що не потребують спеціальної освіти.

Робота для пенсіонерів в Одесі стає дедалі доступнішою, адже місцеві роботодавці все частіше відкривають вакансії для кандидатів старшого віку, передає Politeka.

Багато компаній готові працевлаштовувати людей без спеціальної підготовки, пропонуючи навчання та підтримку під час адаптації.

На ринку праці з’являється більше пропозицій із гнучкими умовами зайнятості та стабільною оплатою. Часто роботодавці додатково забезпечують працівників харчуванням, транспортом після зміни та іншими соціальними бонусами.

Серед актуальних вакансій — вчитель початкових класів в одеському приватномуй ліцеї «Хабад». До обов'язків входить проводити уроки, підтримувати дисципліну в класі під час занять, вести необхідну документацію та брати участь у педагогічних нарадах. Тут можна заробляти до 25 тисяч гривень щомісяця.

Також є посада адміністратора-касира із заробітною платою від 30 до 37 тисяч гривень. Працівнику пропонують змінний графік, регулярні виплати та безкоштовне харчування. Також передбачене розвезення додому після завершення робочого дня.

До кола обов’язків входять касові операції, оформлення замовлень через спеціалізовану систему обліку, взаємодія з персоналом, координація доставки та контроль виконання замовлень клієнтів.

Ще один варіант працевлаштування — вакансія прибиральниці-посудомийниці із зарплатою близько 20 тисяч гривень на місяць. Робота пропонується в одному з торговельних центрів міста. Для працівників передбачені позмінний графік, харчування під час зміни та організоване повернення додому у вечірній час.

Основні завдання включають підтримання чистоти у приміщеннях, прибирання залів, службових зон і санвузлів, а також дотримання встановлених санітарних вимог. Роботодавці наголошують, що для успішної роботи важливими є відповідальність, акуратність та уважне ставлення до своїх обов’язків.

Фахівці зазначають, що кількість варіантів роботи для пенсіонерів в Одесі поступово збільшується, а роботодавці дедалі частіше оцінюють кандидатів за їхніми навичками та готовністю працювати, а не за віком.

Джерело: WORK.ua

Джерело: WORK.ua

Джерело: WORK.ua

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