Графики отключения света будут действовать по десяткам адресов в Запорожье из-за профилактических работ, запланированных на 14 июля, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Запорожье на 14 июля вводят через плановый и срочный ремонт электрооборудования. Они необходимы для повышения надежности электроснабжения, предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения стабильной работы электросетей в дальнейшем.

По информации АТ «Запорожьеоблэнерго», в связи с проведением срочного ремонта электрооборудования электроснабжение будет отсутствовать с 09:00 до 13:00 по следующим адресам: Щаслыва: 1.

Жителей Запорожья также предупредили об очередных плановых отключениях электроэнергии, которые запланированы на 14 июля с 12:00 до 17 часов по адресу: Щаслыва: 1.

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Этап технического обслуживания намечен на 14 июля. В течение дня, с 09:00 до 17:00, без электроснабжения временно останутся отдельные потребители, проживающие на следующих улицах:

  • Центральный: 25, 25В
  • бул. Шевченка: 53-63
  • Академика Амосова (Кирова): 48
  • Благовіщенська (Иллича): 27-31, 31в, 31г, 4кв.1, 6-20
  • Грыгория Несмашного: 11, 3-9
  • Запрудна (Прудова): 1-19, 2-18
  • Зачиняєва: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А
  • Ивана Богуна: 12-16, 13-49
  • Ивана Огиенка (Гастелло): 27, 38, 34
  • Олександривська: 35
  • Перемогы: 93
  • Покровська (Свердлова): 10, 12-14, 14, 3-7, 9, 9б
  • Поштова: 21
  • Радисна: 2, 4а
  • Раевського: 1
  • Святого Мыколая (Артема): 1, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 27, 8, 53, 53а
  • Сумська: 10, 7-11, 9А
  • Троицька (Чекистив): 10
  • пр. Соборный: 29
  • пров. Гурзуфськый: 22а, 24, 26, 23, 25.

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