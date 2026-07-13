Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света в Запорожье на 14 июля.

Графики отключения света будут действовать по десяткам адресов в Запорожье из-за профилактических работ, запланированных на 14 июля, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Запорожье на 14 июля вводят через плановый и срочный ремонт электрооборудования. Они необходимы для повышения надежности электроснабжения, предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения стабильной работы электросетей в дальнейшем.

По информации АТ «Запорожьеоблэнерго», в связи с проведением срочного ремонта электрооборудования электроснабжение будет отсутствовать с 09:00 до 13:00 по следующим адресам: Щаслыва: 1.

Жителей Запорожья также предупредили об очередных плановых отключениях электроэнергии, которые запланированы на 14 июля с 12:00 до 17 часов по адресу: Щаслыва: 1.

Этап технического обслуживания намечен на 14 июля. В течение дня, с 09:00 до 17:00, без электроснабжения временно останутся отдельные потребители, проживающие на следующих улицах:

Центральный: 25, 25В

бул. Шевченка: 53-63

Академика Амосова (Кирова): 48

Благовіщенська (Иллича): 27-31, 31в, 31г, 4кв.1, 6-20

Грыгория Несмашного: 11, 3-9

Запрудна (Прудова): 1-19, 2-18

Зачиняєва: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Ивана Богуна: 12-16, 13-49

Ивана Огиенка (Гастелло): 27, 38, 34

Олександривська: 35

Перемогы: 93

Покровська (Свердлова): 10, 12-14, 14, 3-7, 9, 9б

Поштова: 21

Радисна: 2, 4а

Раевського: 1

Святого Мыколая (Артема): 1, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 27, 8, 53, 53а

Сумська: 10, 7-11, 9А

Троицька (Чекистив): 10

пр. Соборный: 29

пров. Гурзуфськый: 22а, 24, 26, 23, 25.

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