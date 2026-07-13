Графіки відключення світла діятимуть задесятками адрес у Запоріжжі через профілактичні роботи,що заплановані на 14 липня, пише Politeka.net.
Графіки відключення світла у Запоріжжі на 14 липня вводять черезплановий та терміновий ремонт електрообладнання.Вони необхідні для підвищення надійності електропостачання, запобігання аварійним ситуаціям та забезпечення стабільної роботи електромереж у подальшому.
За інформацією АТ «Запоріжжяобленерго», у зв'язку з проведенням термінового ремонту електрообладнання електропостачання буде відсутнє з 09:00 до 13:00 за такими адресами: Щаслива: 1.
Жителів Запоріжжя також попередили про чергові планові відключення електроенергії, які заплановані на 14 липня з 12:00 до 17 години за адресою: Щаслива: 1.
Етап технічного обслуговування заплановано на 14 липня. Упродовж дня, з 09:00 до 17:00, без електропостачання тимчасово залишаться окремі споживачі, які проживають на таких вулицях:
- Центральний: 25, 25В
- бул. Шевченка: 53-63
- Академіка Амосова (Кірова): 48
- Благовіщенська (Ілліча): 27-31, 31в, 31г, 4кв.1, 6-20
- Григорія Несмашного: 11, 3-9
- Запрудна (Прудова): 1-19, 2-18
- Зачиняєва: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А
- Івана Богуна: 12-16, 13-49
- Івана Огієнка (Гастелло): 27, 38, 34
- Олександрівська: 35
- Перемоги: 93
- Покровська (Свердлова): 10, 12-14, 14, 3-7, 9, 9б
- Поштова: 21
- Радісна: 2, 4а
- Раєвського: 1
- Святого Миколая (Артема): 1, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 27, 8, 53, 53а
- Сумська: 10, 7-11, 9А
- Троїцька (Чекістів): 10
- пр. Соборний: 29
- пров. Гурзуфський: 22а, 24, 26, 23, 25.
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