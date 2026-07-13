Мешканцям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіку відключення світла у Запоріжжі на 14 липня.

Графіки відключення світла діятимуть задесятками адрес у Запоріжжі через профілактичні роботи,що заплановані на 14 липня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 14 липня вводять черезплановий та терміновий ремонт електрообладнання.Вони необхідні для підвищення надійності електропостачання, запобігання аварійним ситуаціям та забезпечення стабільної роботи електромереж у подальшому.

За інформацією АТ «Запоріжжяобленерго», у зв'язку з проведенням термінового ремонту електрообладнання електропостачання буде відсутнє з 09:00 до 13:00 за такими адресами: Щаслива: 1.

Жителів Запоріжжя також попередили про чергові планові відключення електроенергії, які заплановані на 14 липня з 12:00 до 17 години за адресою: Щаслива: 1.

Етап технічного обслуговування заплановано на 14 липня. Упродовж дня, з 09:00 до 17:00, без електропостачання тимчасово залишаться окремі споживачі, які проживають на таких вулицях:

Центральний: 25, 25В

бул. Шевченка: 53-63

Академіка Амосова (Кірова): 48

Благовіщенська (Ілліча): 27-31, 31в, 31г, 4кв.1, 6-20

Григорія Несмашного: 11, 3-9

Запрудна (Прудова): 1-19, 2-18

Зачиняєва: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Івана Богуна: 12-16, 13-49

Івана Огієнка (Гастелло): 27, 38, 34

Олександрівська: 35

Перемоги: 93

Покровська (Свердлова): 10, 12-14, 14, 3-7, 9, 9б

Поштова: 21

Радісна: 2, 4а

Раєвського: 1

Святого Миколая (Артема): 1, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 27, 8, 53, 53а

Сумська: 10, 7-11, 9А

Троїцька (Чекістів): 10

пр. Соборний: 29

пров. Гурзуфський: 22а, 24, 26, 23, 25.

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