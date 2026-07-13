Графіки відключення світла діятимуть задесятками адрес у Запоріжжі через профілактичні роботи,що заплановані на 14 липня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 14 липня вводять черезплановий та терміновий ремонт електрообладнання.Вони необхідні для підвищення надійності електропостачання, запобігання аварійним ситуаціям та забезпечення стабільної роботи електромереж у подальшому.

За інформацією АТ «Запоріжжяобленерго», у зв'язку з проведенням термінового ремонту електрообладнання електропостачання буде відсутнє з 09:00 до 13:00 за такими адресами: Щаслива: 1.

Жителів Запоріжжя також попередили про чергові планові відключення електроенергії, які заплановані на 14 липня з 12:00 до 17 години за адресою: Щаслива: 1.

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Етап технічного обслуговування заплановано на 14 липня. Упродовж дня, з 09:00 до 17:00, без електропостачання тимчасово залишаться окремі споживачі, які проживають на таких вулицях:

  • Центральний: 25, 25В
  • бул. Шевченка: 53-63
  • Академіка Амосова (Кірова): 48
  • Благовіщенська (Ілліча): 27-31, 31в, 31г, 4кв.1, 6-20
  • Григорія Несмашного: 11, 3-9
  • Запрудна (Прудова): 1-19, 2-18
  • Зачиняєва: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А
  • Івана Богуна: 12-16, 13-49
  • Івана Огієнка (Гастелло): 27, 38, 34
  • Олександрівська: 35
  • Перемоги: 93
  • Покровська (Свердлова): 10, 12-14, 14, 3-7, 9, 9б
  • Поштова: 21
  • Радісна: 2, 4а
  • Раєвського: 1
  • Святого Миколая (Артема): 1, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 27, 8, 53, 53а
  • Сумська: 10, 7-11, 9А
  • Троїцька (Чекістів): 10
  • пр. Соборний: 29
  • пров. Гурзуфський: 22а, 24, 26, 23, 25.

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