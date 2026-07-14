Размер денежной помощи для ВПЛ в Одесской области будет определяться индивидуально.

Семьи ВПЛ, которые проживают в Одесской области и отвечают определенным условиям, имеют возможность получить денежную помощь, сообщает Politeka.net.

Благотворительная организация «СОС Дитячі Містечка Україна» продлила действие программы «Денежная поддержка», которая будет работать до 31 декабря 2026 года. Инициатива предусматривает предоставление финансовой помощи внутренне перемещенным семействам с детьми, которые из-за войны были вынуждены покинуть собственные дома и арендуют жилье в других населенных пунктах.

Целью программы является поддержка наиболее уязвимых категорий переселенцев, которые несут значительные затраты на аренду жилья. Организаторы отмечают, что такая помощь должна облегчить финансовую нагрузку на семейства и содействовать стабильности после вынужденного переезда.

Подать заявку на денежную помощь для ВПЛ в Одесской области могут несколько категорий граждан. Прежде всего, это детские дома семейного типа и приемные семейства, если родители-воспитатели официально имеют статус внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, участие в программе могут принять опекуны и попечители со статусом ВПЛ, воспитывающие детей до 18 лет, а также многодетные, имеющие статус внутренне перемещенных лиц и воспитывающие трех или более несовершеннолетних детей.

Приоритет при рассмотрении заявок будет предоставляться темукраинцам, получившим статус внутренне перемещенных лиц после 24 февраля 2022 года, то есть после начала полномасштабной войны. Эта категория заявителей будет иметь преимущество при отборе участников программы.

Для участия нужно заполнить онлайн-форму по ссылке и подготовить пакет документов, в частности:

паспорт, РНОКПП и документ о месте жительства;

документы, подтверждающие создание ДБСТ, приемной семьи или установление опеки;

свидетельства о рождении детей;

банковские реквизиты;

договор аренды жилья или другие документы, подтверждающие аренду;

согласие на обработку персональных данных и другие документы (при необходимости).

Размер денежной помощи для ВПЛ в Одесской области будет определяться индивидуально. При расчете будет учитываться средняя стоимость аренды жилья в населенном пункте, где проживает семья. При этом благотворительная организация отмечает, что выплата предназначена исключительно для компенсации арендной платы. Расходы по оплате коммунальных услуг программа не покрывает.

Организаторы также обращают внимание на то, что воспользоваться программой можно только один раз. Если семья уже получала финансовую поддержку в рамках проекта «Денежная поддержка», повторное обращение не будет рассматриваться.

Источник: Благодійна організація «СОС Дитячі Містечка Україна»



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