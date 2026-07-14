Родини ВПО, які проживають в Одеській області та відповідають визначеним умовам, мають можливість отримати грошову допомогу, повідомляє Politeka.net.

Благодійна організація «СОС Дитячі Містечка Україна» продовжила дію програми «Грошова підтримка», яка працюватиме до 31 грудня 2026 року. Ініціатива передбачає надання фінансової допомоги внутрішньо переміщеним сім'ям із дітьми, які через війну були змушені залишити власні домівки та нині орендують житло в інших населених пунктах.

Метою програми є підтримка найбільш вразливих категорій переселенців, які несуть значні витрати на оренду помешкання. Організатори зазначають, що така допомога має полегшити фінансове навантаження на родини та сприяти їхній стабільності після вимушеного переїзду.

Подати заявку на грошову допомогу для ВПО в Одеській області можуть кілька категорій громадян. Насамперед це дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, якщо батьки-вихователі офіційно мають статус внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, участь у програмі можуть взяти опікуни та піклувальники зі статусом ВПО, які виховують дітей до 18 років, а також багатодітні сім'ї, що мають статус внутрішньо переміщених осіб і виховують трьох або більше неповнолітніх дітей.

Пріоритет під час розгляду заявок надаватиметься родинам, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб після 24 лютого 2022 року, тобто після початку повномасштабної війни. Саме ця категорія заявників матиме перевагу під час відбору учасників програми.

Для участі потрібно заповнити онлайн-форму за посиланням та підготувати пакет документів, зокрема:

паспорт, РНОКПП і документ про місце проживання;

документи, що підтверджують створення ДБСТ, прийомної сім’ї або встановлення опіки;

свідоцтва про народження дітей;

банківські реквізити;

договір оренди житла або інші документи, що підтверджують оренду;

згоду на обробку персональних даних та інші документи (за потреби).

Розмір грошової допомоги для ВПО в Одеській області визначатиметься індивідуально. Під час розрахунку враховуватиметься середня вартість оренди житла у населеному пункті, де проживає родина. При цьому благодійна організація наголошує, що виплата призначена виключно для компенсації орендної плати. Витрати на оплату комунальних послуг програма не покриває.

Організатори також звертають увагу, що скористатися програмою можна лише один раз. Якщо сім'я вже отримувала фінансову підтримку в межах проєкту «Грошова підтримка», повторне звернення не розглядатиметься.

Джерело: Благодійна організація «СОС Дитячі Містечка Україна»



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