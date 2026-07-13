Для части переселенцев денежная помощь для пенсионеров ВПЛ в Днепропетровской области будет автоматически продлена еще на шесть месяцев.

Пенсионеры ВПЛ в Днепропетровской области и после выхода на пенсию продолжают официально работать, могут и дальше получать денежную помощь, но есть нюанс, пишет Politeka.net.

Порядок назначения и продления таких выплат определен постановлением Кабинета Министров Украины, принятым в марте 2022 года. Документ регламентирует механизм предоставления государственной поддержки гражданам, вынужденным покинуть свои дома из-за полномасштабной войны и получивших статус внутренне перемещенных лиц.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что для отдельных категорий переселенцев помощь продолжается автоматически, без необходимости повторного обращения или подачи нового заявления. Это правило касается и пенсионеров, если они отвечают установленным критериям.

Одним из основных условий автоматического продления выплат является размер пенсии. Право на дальнейшее получение пособия имеют пенсионеры, чья ежемесячная пенсионная выплата не превышает четырех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот предельный показатель составляет 10 380 гривен.

В Пенсионном фонде также обратили внимание на вопрос, который чаще всего возникает у работающих пенсионеров-переселенцев. Специалисты подчеркнули, что официальное трудоустройство и получение заработной платы не является основанием для прекращения или отмены пособия на жительство.

Следовательно, если внутренне перемещенное лицо пенсионного возраста получает пенсию, не превышающую установленный лимит в 10 380 гривен, денежная помощь для пенсионеров ВПЛ в Днепропетровской области будет автоматически продлена еще на шесть месяцев. При этом наличие официальной работы, трудового договора или дополнительного дохода посредством заработной платы не влияет на право получать государственную поддержку.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что при автоматическом переназначении помощи ключевым критерием остается именно размер пенсионной выплаты. Если он отвечает установленным требованиям, работающий пенсионер со статусом ВПЛ не теряет права на государственную помощь, даже при официальном трудоустройстве.

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