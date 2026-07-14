Графики отключения света в Запорожье на 15 июля вводятся через проведение плановых работ, которые являются важной составляющей.

Графики отключения света в Запорожье на 15 июля продлятся по десяткам адресов в разный временной промежуток, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Запорожье на 15 июля вводят через проведение плановых работ, что является важной составляющей подготовки электросетей к дальнейшей безопасной эксплуатации. Профилактические и аварийно восстановительные меры позволяют своевременно выявить потенциально опасные участки, снизить риск возникновения аварийных ситуаций и обеспечить более надежное электроснабжение для потребителей.

По информации АТ «Запорожьеоблэнерго», в связи с запланированными работами жителям города рекомендуют заранее подготовиться к временному отсутствию электроэнергии. В частности, следует заранее зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также учесть график отключений при планировании рабочего дня, бытовых дел или поездок.

Графики отключения света в Запорожье на 15 июля намечен еще один плановый ремонт. Он продлится с 09:00 до 16:00, а без электроснабжения останутся следующие адреса:

Зестафонська: 10, 10а, 10б, 10в, 12, 12-14, 14, 14а, 6, 6а

Узбекыстанська: 17А

Этап технического обслуживания намечен на 14 июля. В течение дня, с 09:00 до 17:00, без электроснабжения временно останутся отдельные потребители, проживающие на следующих улицах:

бул. Центральный: 9, 23, 27;

Алюминиева: 1, 2, 3, 9, 11;

Запоризька: 7 (9 пов.), 9, 9 (9 пов.), 9а (9 пов.), 9б;

Молочна: 1–7, 7а, 2–10, 12;

Незалежнои Украины: 38Б, 38В, 40;

Радисна: 5, 12–16, 16б, 20–44, 44а;

Рекордна: 14;

Хлибна: 1–27, 29а, 2–20, 24–28, 28а, 28б;

Шкильна: 1, 20, 24а, 26.

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Дополнительная денежная помощь ежемесячно: кому из пенсионеров в Запорожье доступна еще одна выплата.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Запорожье: какие детали проблемы стали известны.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: куда следует обращаться, чтобы получить крышу над головой.