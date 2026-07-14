Графіки відключення світла у Запоріжжі на 15 липня будуть тривати за десятками адрес у різний часовий проміжок, пише Politeka.net.
Графіки відключення світла у Запоріжжі на 15 липня вводять через проведення планових робіт, які є важливою складовою підготовки електромереж до подальшої безпечної експлуатації. Профілактичні та аварійно-відновлювальні заходи дозволяють своєчасно виявити потенційно небезпечні ділянки, знизити ризик виникнення аварійних ситуацій і забезпечити більш надійне електропостачання для споживачів.
За інформацією АТ «Запоріжжяобленерго», у зв'язку із запланованими роботами жителям міста рекомендують заздалегідь підготуватися до тимчасової відсутності електроенергії. Зокрема, варто завчасно зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також врахувати графік відключень під час планування робочого дня, побутових справ або поїздок.
Графіки відключення світла у Запоріжжі на 15 липня заплановано ще один плановий ремонт. Він триватиме з 09:00 до 16:00, а без електропостачання залишаться наступні адреси:
- Зестафонська: 10, 10а, 10б, 10в, 12, 12-14, 14, 14а, 6, 6а
- Узбекистанська: 17А
Етап технічного обслуговування заплановано на 14 липня. Упродовж дня, з 09:00 до 17:00, без електропостачання тимчасово залишаться окремі споживачі, які проживають на таких вулицях:
- бул. Центральний: 9, 23, 27;
- Алюмінієва: 1, 2, 3, 9, 11;
- Запорізька: 7 (9 пов.), 9, 9 (9 пов.), 9а (9 пов.), 9б;
- Молочна: 1–7, 7а, 2–10, 12;
- Незалежної України: 38Б, 38В, 40;
- Радісна: 5, 12–16, 16б, 20–44, 44а;
- Рекордна: 14;
- Хлібна: 1–27, 29а, 2–20, 24–28, 28а, 28б;
- Шкільна: 1, 20, 24а, 26.
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