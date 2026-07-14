Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света в Кировоградской области на 15 июля.

Графики отключения света в Кировоградской области на 15 июля вводятся в связи с проведением плановых ремонтных работ на электросетях, пишет Politeka.net.

Временные ограничения на электроснабжение необходимы для технического обслуживания оборудования, замены отдельных элементов сети и повышения надежности работы энергосистемы. Специалисты отмечают, что такие работы позволяют своевременно устранить возможные неисправности, предотвратить аварийные отключения и обеспечить стабильное электроснабжение потребителей в будущем.

По информации АТ «Кировоградоблэнерго», графики отключения света в Кировоградской области на 15 июля охватят населенный пункт Марьивка. Здесь с 09:00 до 17:30 без электроснабжения временно останутся отдельные потребители, проживающие по следующим адресам:

Гоголя — 1, 2В, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15

Юривська — 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24

Компанийця — 1, 1-і, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17

Берегова — 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 20

Кроме того, графики будут действовать и в населённом пункте Олександривка. Здесь ремонтные работы будут продолжаться с 09:00 до 17:00, а временные ограничения электроснабжения будут введены для потребителей, проживающих на таких улицах:

Благовисна — 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65

Незалежности Украины — 47, 49, 49А, 51, 61

Володымырська — 15А

Плановые работы также намечены в селе Биркы. Здесь электроэнергию будут выключать с 09:00 до 17:00, а временные обесточивания затронут дома, расположенные на отдельных улицах населенного пункта.

Андрия Зиновева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44

Дружбы — 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 20

Лисова — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34А, 36А, 39, 40

Мыколаивська — 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 4А, 4В, 6, 7, 7Б, 8, 8А, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 50, 51

Пидлисна — 2, 3, 3А, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 68А, 70А, 73, 74, 78, 79, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89А, 89Б, 90, 90А, 93, 93А, 96

Тараса Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76

Центральна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 39Б, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 73, 89

Калыновый (пров.) — 1, 2, 3, 5, 7, 11.

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