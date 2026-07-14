Українців попередили про планові графіки відключення світла у Кіровоградській області на 15 липня.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 15 липня запроваджуються у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт на електромережах, пише Politeka.net.

Тимчасові обмеження електропостачання необхідні для технічного обслуговування обладнання, заміни окремих елементів мережі та підвищення надійності роботи енергосистеми. Фахівці наголошують, що такі роботи дають змогу своєчасно усунути можливі несправності, запобігти аварійним відключенням та забезпечити стабільне електропостачання споживачів у майбутньому.

За інформацією АТ «Кіровоградобленерго», графіки відключення світла у Кіровоградській області на 15 липня охоплять населений пункт Мар'ївка. Тут із 09:00 до 17:30 без електропостачання тимчасово залишаться окремі споживачі, які проживають за такими адресами:

Гоголя — 1, 2В, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15

Юр’ївська — 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24

Компанійця — 1, 1-і, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17

Берегова — 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 20

Крім того, графіки діятимуть і в населеному пункті Олександрівка. Тут ремонтні роботи триватимуть з 09:00 до 17:00, а тимчасові обмеження електропостачання запровадять для споживачів, які мешкають на таких вулицях:

Благовісна — 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65

Незалежності України — 47, 49, 49А, 51, 61

Володимирська — 15А

Планові роботи також заплановані у селі Бірки. Тут електроенергію вимикатимуть із 09:00 до 17:00, а тимчасові знеструмлення торкнуться будинків, розташованих на окремих вулицях населеного пункту.

Андрія Зінов'єва — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44

Дружби — 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 20

Лісова — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34А, 36А, 39, 40

Миколаївська — 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 4А, 4В, 6, 7, 7Б, 8, 8А, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 50, 51

Підлісна — 2, 3, 3А, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 68А, 70А, 73, 74, 78, 79, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89А, 89Б, 90, 90А, 93, 93А, 96

Тараса Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76

Центральна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 39Б, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 73, 89

Калиновий (пров.) — 1, 2, 3, 5, 7, 11.

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